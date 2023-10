Palestra sobre Espiritismo na terça-feira,10, lotou o Centro Cultural em Tenente Portela

Simpatizantes e seguidores da doutrina espírita se reuniram no Auditório Aurélio Porto para palestra sobre Espiritismo com o Dr. Fábio Franke

A Casa Espírita Chico Xavier de Tenente Portela realizou na terça-feira, 10, a conferência pública O Espiritismo em nossas vidas, ministrada pelo médico oncologista e expositor espírita Fábio André Franke. O evento foi uma forma de aproximar a comunidade da doutrina e facilitar a compreensão sobre o Espiritismo, repassando ao público orientações sobre como aproveitar da melhor forma possível a atual encarnação de cada um.

Com o Centro de Cultura (CULT) lotado, o evento foi conduzido de forma similar ao que é realizado na Casa Espírita às quartas-feiras, às 19h30min. No início, uma leitura de harmonização, que trazia uma mensagem sobre a importância da caridade para o bem-estar espiritual. Em seguida, a prece inicial, uma concentração coletiva com palavras espontâneas de gratidão, pedindo proteção e intuição para conexão com a espiritualidade superior presente naquele momento. Então o Dr. Fábio iniciou sua fala de forma leve e descontraída, mas abordando os ensinamentos necessários sobre o real significado de ser espírita e do Espiritismo.

“Esta foi uma noite muito importante para a nossa Casa, em que nos aproximamos da comunidade, trazendo um tema tão importante como o Espiritismo. Isso reforça nosso compromisso em difundir a doutrina e promover espaços de união da comunidade em torno dos ensinamentos de Jesus Cristo”, ressalta a presidente da Casa Espírita Chico Xavier, Bruna Zawacki. Além de tirar dúvidas sobre o tema com o Dr. Fábio Franke, o público pôde conferir algumas obras da doutrina que estavam sendo comercializadas no hall de entrada.

Mesmo com o ingresso gratuito, a Casa facultou ao público a doação de alimentos e roupas. Com a oportunidade de auxiliar as famílias carentes assistidas pela instituição espírita, a comunidade fez expressivas doações que em breve serão entregues pelos trabalhadores da Casa. “Cada doação é uma forma de demonstrar amor pelo próximo. Ficamos gratos por ver o engajamento do público”, pontuou o trabalhador Loir Eckert.

Agora, a Casa Espírita Chico Xavier já se organiza para realizar mais eventos públicos. Conforme a doutrina vai sendo difundida e conhecida no município e região, mais a Casa cresce, tornando possível o desenvolvimento de diferentes ações para os que mais precisam de auxílio. Nesse sentido, ajudar o próximo é o maior objetivo dos espíritas.

Por fim, a trabalhadora da Casa, Elibia Catarina, responsável pela condução do cerimonial, sintetiza que “gratidão resume muito bem o sentimento deixado pós-evento”. A instituição agradece a quem compareceu, trabalhou, apoiou e, sobretudo, ao Dr. Fábio Franke, que tão generosamente veio de Ijuí para conduzir esse momento de harmonia e aprendizado em nossa comunidade.

Casa Espírita Chico Xavier – Palestras públicas às quartas-feiras, às 19h30min. Rua Luis Carlos Scheep, nº165, Centro, Tenente Portela – RS (logo abaixo do Fórum).

Folha Popular – Com informações da Casa Espírita Chico Xavier.