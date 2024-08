Paróquia Nossa Senhora Aparecida comemora 60 anos de construção da igreja matriz e apresenta melhorias para a comunidade

No dia 27 de julho aconteceu a missa em ação de graças pelos 60 anos da construção da igreja matriz Nossa Senhora Aparecida de Tenente Portela. Ela foi presidida pelo bispo diocesano Dom Antônio Carlos Rossi Keller e concelebrada por diversos sacerdotes, e teve a presença de centenas de fiéis vindos das várias capelas e comunidades que compõem a paróquia e, também, de outras paróquias.

Na missa foram feitos agradecimentos ao padre Albino Busatto, que idealizou e construiu a igreja matriz, aos padres que aqui trabalharam e trabalham e a todas as pessoas que contribuíram direta e indiretamente para essa obra. Foi também o momento de conhecer algumas melhorias conduzidas pelo atual pároco, padre Luiz Afonso dos Santos.

Entre as melhorias apresentadas destacam-se o sacrário, que ficava na capela à esquerda do átrio de entrada da matriz e retornou ao fundo do presbitério, sob a pintura de Jesus ressuscitado; Jesus crucificado, feito em bronze, em tamanho natural; a imagem da Padroeira, Nossa Senhora Aparecida, que recebeu destaque; e as imagens devocionais que foram colocadas nas duas paredes laterais. Estas mudanças possibilitam maior concentração para os fiéis nos momentos de celebração e oração pessoal.

A capela onde estava o sacrário volta à sua função original, ou seja, ser a capela do batismo. Ali está a pia batismal, os santos óleos e o círio depois do tempo pascal. O círio representa Cristo ressuscitado. Foi feita uma pintura da Santíssima Trindade, em nome das Três Pessoas Divinas que se administra no batismo. A obra foi confeccionada pelo renomado artista sacro paraguaio, residente no Brasil, Ruben Dario Diaz Casco.

Também foi explicado aos presentes à celebração o destaque feito para um novo confessionário, feito em madeira. O padre explicou que há uma sala de confissões situada à esquerda de quem entra no templo, um lugar aberto, propício para quem quer confessar diante do sacerdote frente a frente. De acordo com o pároco, no entanto, muitas pessoas não se sentem bem e preferem o modo mais impessoal de se confessar e, por isso, o confessionário tem uma grade que separa a visão do sacerdote e penitente. “O sacramento da reconciliação é muito importante e necessitava esta outra forma para atingir mais fiéis”, afirma o padre.

Ainda foram apresentadas mudanças em parte da iluminação, internamente, na entrada e nos vitrais, com retro iluminação mais potente, e na parte externa com lâmpadas que destacam as linhas arquitetônicas do imponente edifício da igreja matriz. O mural de azulejos na parte da frente da torre recebeu uma iluminação direta e as colunas frontais e laterais e a torre têm holofotes que podem mudar de cor, possibilitando celebrar as cores litúrgicas.

No final da missa todos se dirigiram para o pátio em frente à matriz para assistir uma apresentação musical das crianças da catequese e a queima comemorativa de fogos de artifício. Foi a primeira vez que a comunidade pode ver a igreja com a sua nova iluminação.

Conforme o padre, todas essas obras foram feitas para conservar o que nossos antepassados construíram. “Além de conservar é necessário adaptar para as novas exigências e utilizar o que de mais atual se tem no mercado. Tudo se faz para que os fiéis tenham um lugar que permita melhor expressar, fortalecer e conservar sua fé em Deus e, também, se orgulhar de um monumento de beleza própria em Tenente Portela. Pedimos que pela intercessão de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Mãe de Deus e Mãe da Igreja, que Deus nos abençoe com todas as suas graças”, conclui o pároco.

60 anos da inauguração na nova Matriz

Por: Cônego Alexander Mello Jaeger – Igreja Nossa Sehora Aparecida

No dia 27 de julho de 1964 foi inaugurada a nova Matriz da Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Tenente Portela. Um prédio de estilo mais contemporâneo, baseado em linhas arquitetônicas retas e diretas nas estruturas, utilizando amplamente o concreto, pois o cimento era uma novidade de algumas décadas no Brasil. A simplicidade e funcionalidade do edifício vem também da experiência do pós-guerra, que exigia prédios mais baratos, funcionais e rápidos em sua construção.

A primeira plana feita pelo engenheiro Ivo Schwants em 1958 foi considerada muito cara pela comissão de construção. A nova planta elaborada pelo engenheiro Ricardo Schmidt, teve sua aprovação em meados de 1960. Em 2 de janeiro de 1961 iniciou-se o processo de construção. Vendeu-se a olaria de propriedade da paróquia, solicitou-se a colaboração de máquinas das prefeituras de Tenente Portela, Três Passos e Frederico Westphalen. Muitas pessoas deram dias de trabalho gratuito e as famílias contribuíram com uma generosa oferta anual para a edificação. Os trabalhos ficaram ao encargo do construtor Guido Puntel e seus filhos.

A ideia de construir uma igreja nova para a Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Tenente Portela foi do seu primeiro vigário, o que hoje se chama pároco, Pe. Albino Ângelo Busato. Pe. Albino assumiu a então criada paróquia de Tenente Portela nos finais do ano de 1946 e encontrou uma pequena capela ao lado de um capitel. Provavelmente nesta capela os Beatos Manuel e Adílio celebraram uma de suas últimas missas antes do Martírio em Três Passos. O Vigário construiu uma igreja maior ainda em madeira. Uma década depois já planeja uma igreja muito maior e em tijolos.

O novo templo possui características próprias. Há uma torre com mais de 50 metros que, além se ser um sinal visível do governo de Deus sobre a cidade, receberá os sinos que marcam o ritmo e o tempo de cada dia, bem como anunciará os momentos de alegria e tristeza da comunidade. Até hoje, prédios que ficam perto de igrejas com sinos, na Europa, tem seus aluguéis e compras mais caros. Na torre há um imenso painel em azulejos retratando a Padroeira Nossa Senhora da Conceição Aparecida e ao ladro dois grandes vitrais representando os dois momentos fundamentais da Missa: a Palavra de Deus e a presença de Deus no Pão e Vinho consagrados.

A ampla nave da igreja tem um pé direito alto, era circundada de capelas laterais onde se localizavam as capelas devocionais e os confessionários e no fundo havia o Altar Maior com a imagem do Crucificado em bronze, de tamanho natural. O Altar foi retirado e construído uma parede com um painel em azulejos do Cristo Ressuscitado na sua frente. No seu espaço aconteceram tantas celebrações que marcaram e marcam a vida de milhares de paroquianos e que ainda irão marcar.

A igreja é um marco referencial desta cidade de Tenente Portela. Testemunho que sempre há pessoas fotografando-se diante dela. Este edifico recebeu muitas reformas e deverá receber outras para a sua melhoria. A população portelense e os paroquianos sentem-se orgulhosos desta obra de seus antepassados e assumem o compromisso de manter viva a fé que nela se expressa e também conservar e melhorar este arrojado projeto do Pe. Albino e seus paroquianos.