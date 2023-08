Pavimentação da Avenida Nove de Maio de Vista Gaúcha é recuperada

A recuperação da Avenida Nove de Maio, no centro da cidade, iniciou no dia 2 de agosto

A primeira etapa da obra já foi concluída e abrangeu o trecho iniciado em frente à Cooper A1 até a saída para o Distrito de Bom Plano.

Agora, na segunda parte da obra, está sendo realizada a recuperação da avenida a partir das proximidades do trevo da RSC 163 até o Atlético Clube Gaúcho, onde inicia a terceira etapa, que prevê a conclusão do trecho até a Cooper A1.

A realização da obra da última parte depende apenas da liberação dos recursos pela Caixa Econômica Federal.

De acordo com o prefeito municipal, Claudemir José Locatelli, “este trabalho que está sendo feito é o primeiro desde a pavimentação da Avenida Nove de Maio. Isso foi há mais de 20 anos. A administração Locatelli e André tem vários projetos que estão sendo elaborados. Se tudo der certo, até o final do mandato muita coisa ainda irá acontecer no Município de Vista Gaúcha.”

Folha Popular – Com informações da Assessoria de Imprensa da Prefeitura Municipal.