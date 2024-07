PF combate migração ilegal para os Estados Unidos e México

Governador Valadares/MG. A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira, 16/7, a operação Ninho de Serpentes. O objetivo é aprofundar as investigações sobre as ações de grupo envolvido na promoção de migração ilegal de seis brasileiros que foram agredidos no México.

Entenda o caso

Em maio deste ano, migrantes brasileiros foram abordados na cidade mexicana de Cancún, quando se deslocavam para os EUA, sendo mantidos sob o poder de criminosos que os submeteram a agressões físicas e psicológicas. As agressões foram gravadas e divulgadas em redes sociais.

No curso da apuração, um brasileiro, suspeito de ser o principal envolvido na promoção da migração ilegal do grupo agredido, foi detido nos Estados Unidos por irregularidades migratórias. Ele contava com o apoio de outras pessoas no Brasil para receber e movimentar os recursos e bens que os migrantes pagavam para tentar atravessar a fronteira. O homem deverá ser deportado pelas autoridades norte-americanas. Os investigados poderão responder pela prática do delito de promoção de migração ilegal.

A Polícia Federal alerta para os riscos que envolvem a migração ilegal, especialmente a rota terrestre entre México e EUA, considerada a mais perigosa do mundo por organizações internacionais.

Com informações da Comunicação Social da Polícia Federal de Minas Gerais.