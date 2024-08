PF deflagra operação de combate ao tráfico transnacional de drogas em portos no sul do país

Joinville/SC. A Polícia Federal, com apoio da Receita Federal, deflagrou na manhã desta terça-feira, 13/8, a Operação Looping, com o objetivo de combater organização criminosa voltada ao tráfico transnacional de drogas com atuação em portos no sul do Brasil.

Cerca de 150 policiais federais e seis auditores fiscais da Receita Federal estão cumprindo 27 mandados de busca e apreensão e 12 mandados de prisão, em 12 cidades, nos estados de Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Além dos mandados, a justiça decretou a arrecadação e o sequestro de bens que incluem 68 veículos, seis imóveis e o bloqueio de mais de 30 contas bancárias de integrantes da organização.

Durante as investigações, descobriu-se que, para traficar a droga, a organização criminosa atuava desde a cooptação de funcionários dos portos até a criação de empresas de logística e de carregamento e transporte de contêineres.

A PF identificou que parte do entorpecente, que era trazido da Bolívia, embarcava a bordo de navios que tinham como destino países da África e da Europa. A outra parte era pulverizada no Brasil abastecendo facções criminosas do tráfico para comercialização interna.

Ao longo das investigações, foram realizadas 22 apreensões de cocaína, totalizando aproximadamente seis toneladas, além da prisão em flagrante de 16 pessoas.

Os investigados, na medida de suas participações, poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico com penas culminadas que podem chegar a 30 anos de prisão.

Relação das cidades e dos mandados judiciais:

Criciúma/SC – 2 MBA e 1 MP

Itapoá/SC: 5 MBA e 3 MP

Itajaí/SC: 2 MBA

Navegantes/SC: 1 MBA

Brusque/SC: 1 MBA

Curitiba/PR: 4 MBA 3 MP

São José dos Pinhais/PR: 1 MBA 1 MP

Paranaguá/PR: 3 MBA e 1 MP

Santos/SP: 3 MBA e 2 MP

Guarujá/SP: 2 MBA e 1 MP

São Vicente/SP: 1 MBA e 1 MP

Praia Grande/SP: 1 MBA

MBA: Mandado de Busca e Apreensão

MP: Mandado de Prisão

Comunicação Social da Polícia Federal em Santa Catarina