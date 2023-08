PIM de Vista Gaúcha realiza pedágio informativo

A equipe do Primeira Infância Melhor (PIM) realizou, na quarta-feira, 23, um pedágio informativo, entregando material impresso relativo ao programa e um mimo para os pedestres e motoristas que transitaram no local.

A mobilização foi promovida pela Secretaria de Saúde com o apoio da Administração Municipal de Vista Gaúcha e realizada pela supervisora e pelas visitadoras do PIM. A Brigada Militar também apoiou a ação.

O pedágio foi idealizado a partir da criação da Lei n°14.617, de 10 de julho de 2023, que instituiu o mês de agosto como o mês da Primeira Infância em todo território nacional.

“Compreende-se de grande valia ressaltar que o principal objetivo do pedágio informativo foi sensibilizar e orientar a comunidade quanto à importância da Primeira Infância, bem como do trabalho desenvolvido pela equipe do programa, que acredita que ‘o que se faz pela criança hoje vale pela vida toda’”, divulgaram as visitadoras e a supervisora do PIM.

Folha Popular – Com informações da Assessoria de Comunicação.