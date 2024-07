Plataforma disponibiliza 50 filmes nacionais para assistir de graça esta semana

Revista Fórum – Ao longo desta semana, 50 filmes nacionais que compõem a Semana do Audiovisual (SEDA) de 2024 podem ser assistidos gratuitamente na plataforma de streaming Librefilix.

A mostra, iniciativa da Associação Coletivo Cultural e da Cine Ninja, visa, segundo os organizadores, “incentivar realizadores independentes a mostrarem seus trabalhos e ampliar o alcance e a inclusão na indústria audiovisual, destacando obras significativas e representativas nos recortes LGBTQIAPN+, negritude, PCDs, indígena e periferias de São Paulo”.

A SEDA começou no último domingo (7) e vai até o dia 14 como exibições de filmes na Nave Coletiva, sede da Mídia NINJA, localizada no Cambuci, na capital paulista. Cada sessão será acompanhada, ao final, por um debate com integrantes das equipes dos filmes.

Entre os destaques desta edição estão “Para Onde Voam as Feiticeiras”, de Beto Amaral, Carla Caffé e Eliane Caffé, e “Bandida – A Número Um”, de João Wainer.

Para assistir aos 50 filmes de onde quiser e gratuitamente, clique aqui.

Programação da SEDA

Confira a programação completa da Semana do Audiovisual de São Paulo aqui.

Serviço

Semana do Audiovisual (SEDA)

Onde: Nave Coletiva. Rua José Bento, 106, Cambuci.

Quando: De 6 a 14 de julho, sempre às 18h.

Quanto: Entrada gratuita.

No dia 14 o evento acontecerá na Agência Solando Trindade, em Campo Limpo.

Por Ivan Longo