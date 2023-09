Polícia Civil de Barra do Guarita apreende adolescente suspeito de ter participado de tentativa de homicídio

A equipe da Delegacia de Polícia Civil de Barra do Guarita apreende na tarde desta terça-feira, 29, um adolescente de 17 anos de idade, suspeito de ter participado da tentativa de homicídio que ocorreu no dia 18 janeiro de 2023, em Barra do Guarita.

A vítima, também com 17 anos de idade, após ser encontrada e socorrida, foi internada no Hospital Santo Antônio, em Tenente Portela, com queimaduras em todo o corpo (98%) e ferimentos de disparos por arma de fogo.

A Polícia Civil já havia realizado a prisão de outras quatro pessoas suspeitas da prática do crime.

O adolescente foi recolhido ao Centro de Atendimento Socioeducativo (CASE), de Santo Ângelo/RS.

Folha Popular – Com informações da PC