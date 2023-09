A Delegacia de Polícia de Três Passos, sob coordenação do Delegado Marion Volino, realizou a prisão preventiva de um homem, autor da tentativa de homicídio que ocorreu no sábado, 26, nas proximidades do posto de combustível Bela Vista.

O indivíduo possui antecedentes pelos crimes de ameaça, lesão corporal (violência doméstica) e roubo.

Após os trâmites legais, o preso foi encaminhado ao Presídio Estadual de Três Passos.

Folha Popular – Informações da PC