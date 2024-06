Polícia Civil deflagra Operação Occultatio no combate a roubos de cargas de cigarro

A Polícia Civil, através da Delegacia de Repressão ao Roubo e Furto de Carga (DRFC) do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), deflagrou na manhã desta segunda-feira (24/06) a Operação Occultatio. O objetivo da ofensiva é combater roubos de cargas de cigarro.

Seis pessoas foram presas durante a ação. Foram apreendidas duas armas, um veículo e grande quantidade de comprimidos de ecstasy. Ao todo, 100 policiais civis cumpriram 41 ordens judiciais nas cidades de Porto Alegre, Montenegro, Portão, Sapucaia do Sul, Estância Velha, Viamão e São Leopoldo.

No dia 12 de agosto de 2023, durante a madrugada, a equipe da DRFC/Deic recebeu a informação que uma carreta bitrem, carregada de cigarro, foi abordada na cidade do Osório, ficando o motorista em cárcere pelos criminosos. Ao receberem as informações, os policiais da DRFC/Deic, em conjunto com a 2ª Delegacia de Polícia de Sapucaia do Sul, prenderam sete criminosos em flagrante e recuperaram a carga avaliada em aproximadamente 4 milhões de reais, além de apreenderem quatro caminhões, um automóvel e celulares.

Segundo a Delegada Isadora Marina Galian Guarabyra, com o aprofundamento das investigações f possível identificar a participação de 16 suspeitos nos crimes, dentre os quais, os líderes da ação, desencadeando-se, portanto, a segunda fase dessa operação policial.

Conforme o Delegado Eibert Moreira Neto, Diretor de Investigações do Deic, todos os alvos da ação possuem um extensas fichas criminais, por crimes como associação criminosa, roubo a motorista de entregas, receptação, roubo de veículo, posse irregular de arma de fogo, porte ilegal de arma de fogo, furto qualificado, homicídio doloso e roubo a estabelecimento comercial.

Os indivíduos presos responderão pelos crimes de associação criminosa, cárcere privado, roubo circunstanciado pelo transporte de valor, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo, entre outros crimes.

Com informaçõe da Polícia Civil