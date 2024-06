Polícia Civil deflagra segunda fase da Operação White Box

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Canoas, após investigação que já perdura 15 meses, deflagrou nesta quarta-feira (26/06) a segunda fase da Operação White Box. O objetivo da ofensiva é combater grupo de narcotraficantes com atuação na região de Canoas, levando-os ao cárcere. Dezoito pessoas foram presas, sendo apreendidas drogas, celulares e veículos.

Aproximadamente 200 policiais civis da Polícia Civil gaúcha, além de policiais civis do Estado do Rio de Janeiro, cumpriram 99 ordens judiciais em oito cidades. Dentre as ordens judiciais, estão 22 prisões preventivas, 38 mandados de busca e apreensão, 18 apreensões de veículos e 21 bloqueios de contas bancárias em Canoas, Gravataí, Esteio, Montenegro, Arroio dos Ratos, Torres, Cidreira e Cachoeirinha.

Durante o ano de 2023, diversas pessoas foram presas, alguns laboratórios de preparação de cocaína foram desmantelados, culminando, em dezembro do mesmo ano, com a execução da primeira fase da operação. Na oportunidade, 14 pessoas foram presas e houve a apreensão de drogas, insumos, armas de fogo e veículos.

As investigações continuaram e com base na análise de todos os dados obtidos (documentos, depoimentos, análise de telefones celulares apreendidos, entre outros), diversos outros indivíduos foram identificados como autores dos crimes praticados, dentre os quais: tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Desde os entregadores, até os responsáveis pela movimentação financeira do grupo, todos foram devidamente qualificados e indicados como atuantes no esquema criminoso, ensejando, assim, a representação pelas prisões preventivas e apreensões de bens advindos da traficância.

Para o Delegado Gustavo Bermudes, a fase de hoje representa o aniquilamento do grupo criminoso investigado, o qual resultou no encarceramento de todos os indivíduos que se associaram para o narcotráfico local.

Já o Diretor da 2ª Delegacia de Polícia Regional Metropolitana/Canoas, Delegado Cristiano Reschke, destacou a retomada das ações especializadas após período mais crítico da catástrofe climática em Canoas: “Apesar de estarmos desde o início da enchente atuando nas causas humanitárias, nos resgates, nos abrigos, na garantia da lei e da ordem pública de forma ostensiva, a Polícia Civil está atenta e continua apurando e reprimindo, com inteligência e integração de dados, as ações do crime organizado. E, em conformidade com a estratégia para a região, a partir dessa operação, se inaugura um novo período de intensificação de investigações qualificadas que visam desmantelar e descapitalizar esses grupos criminosos, especialmente voltados ao tráfico de drogas e delitos patrimoniais.”

Com informações da Polícia Civil/RS.