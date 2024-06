Polícia Federal prende italiano procurado internacionalmente em SC

itajaí/SC. A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (26/6), a Operação Toppare, que investiga o crime de lavagem de dinheiro promovido por um homem, oriundo da Itália, condenado naquele país pelos crimes de associação criminosa e tráfico transnacional de drogas. A prisão ocorreu na residência do estrangeiro, em um condomínio de luxo na cidade de Camboriú/SC.

As investigações foram iniciadas a partir da inclusão do cidadão italiano na Difusão Vermelha (Red Notice) da Interpol. Durante as diligências, a PF o localizou e apurou que atuava na região do litoral catarinense promovendo a lavagem de dinheiro oriundo do tráfico. Foi constatado, ainda, que o fugitivo internacional possui expressivo patrimônio sem origem legal, como imóveis, veículos de luxo e embarcações.

Na ação de hoje, a PF cumpriu o mandado de prisão internacional, ratificado pelo Supremo Tribunal Federal, e dois mandados de busca e apreensão em imóveis localizados nas cidades catarinenses de Itajaí e Camboriú.

A Justiça também decretou a arrecadação e o sequestro de bens, veículos e imóveis, avaliados em mais de R$ 35 milhões.

O preso foi conduzido à Delegacia de Polícia Federal de Itajaí, onde serão adotadas as providências de polícia judiciária. Em seguida será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá até a extradição para a Itália.

Com informações da Comunicação Social da Polícia Federal.