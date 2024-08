Atleta portelense de 13 anos destaca-se em competições de atletismo no Estado

No sábado, 24, a atleta portelense Érica Debus Szerwieski competiu no Campeonato Gaúcho Sub 16 de Atletismo na Sogipa, em Porto Alegre, pela equipe ANR Ijuí/Atletismo, equipe que ela integra.

Érica participou da prova de 1.000 metros rasos, sagrando-se vice-campeã estadual da categoria. A prova, que é muito disputada, tem as melhores atletas da base do Estado e ritmo muito intenso, do início ao fim. A portelense não conseguiu impor seu melhor ritmo, ficando presa no meio do pelotão de atletas, mas a partir dos 400 metros começou a ganhar terreno, ultrapassou várias adversárias e conseguiu encostar nas líderes nos últimos metros. Em uma arrancada impressionante conseguiu o segundo lugar.

No mesmo campeonato, embora muito desgastada, Érica ainda competiu na prova dos 1.000 metros com obstáculos, ficando com o 4° lugar estadual.

“Queremos agradecer a equipe ANR Ijuí/Atletismo pela oportunidade que me deram de poder competir e ao treinador Alcimar Henrique pelos treinamentos e serviços prestados. Agradeço também a Rádio Municipal de Tenente Portela e o Guia Portela pela divulgação e todos que passam apoio de alguma forma. E meu agradecimento especial aos patrocinadores! Quero dizer a vocês, de coração, muito obrigado! Sem os patrocinadores não seria possível estar treinando todos os dias e participando das competições.

As empresas Super Colono, Braucks Agronegócios, Sicredi Raízes, Polaco Motos, Posto Hanauer, Seco Auto Peças, Lojas Becker, advogado João Antônio Gheller, Studio Ortofit, Empresa Líder, Falcão Tintas, Loja dos Esportes e Município de Tenente Portela.

A atleta portelense, nascida em no dia 5 de outubro de 2010, tem 13 anos, é filha dos agricultores Eder e Liane e estuda na Escola Municipal General Osório de São Pedro. Érica iniciou suas atividades como atleta em 2023, descoberta nas aulas de Educação Física pelo professor Alcimar, seu treinador, e vem acumulando bons resultados ao longo de 10 meses de competições. Foram 24 rústicas (corridas de rua) e 10 provas de pista, conquistando no currículo 10 primeiros lugares, 9 segundos lugares, 5 terceiros lugares e 1 sexto lugar. Destaque dentre as competições, é o vice-campeonato estadual 1.000 metros rasos Sub 16 e o vice-campeonato estadual nos 1.000 metros com obstáculos Sub 18.

Premiações:

1° lugar 1,5 km Sub 15 – Braga

1° lugar 1 km Sub 15 – Derrubadas

2° lugar 3 km livre – Frederico Westphalen

4° lugar 3,5 km livre – Jaboticaba

2° lugar 5 km livre – Frederico Westphalen

1° lugar 3 km livre – Palmeira das Missões

2° lugar 5 km livre – Três de Maio

2° lugar 5 km livre – Chapada

1° lugar 5 km livre – Carazinho

2° lugar 5 km Campeonato Regional livre – Ijuí

2° lugar 7 km livre – Inhacorá

3° lugar 4 km livre – Ametista do Sul

3° lugar 5 km livre – Planalto

2° lugar 2 km Sub 15 – Alpestre

1° lugar 800 m rasos Sub 16 – Itapiranga

2° lugar arremesso de dardo Sub 16 – Itapiranga

2° lugar 80 m rasos Sub 16 – Itapiranga

3° lugar 8 km misto – Santo Ângelo

3° lugar 5 km livre Campeonato Regional – Roque Gonzalez

3° lugar 5 km livre Campeonato das 4 Estações – Ijuí

1° lugar 2 km Campeonato Regional Sub 16 – Horizontina

1° lugar 1,5 km Sub 16 – Vista Alegre

1° lugar 5 km livre – Seberi

1° lugar 8 km livre – Palmeira das Missões

2° lugar 2 km Campeonato Regional Sub 16 – Ijuí

2° lugar 2 km com obstáculos Campeonato Gaúcho Sub 18 – Porto Alegre

6° lugar 400 m com barreiras Campeonato Gaúcho Sub 18 – Porto Alegre

10° lugar 400 m rasos Campeonato Gaúcho – Porto Alegre

1° lugar 5 km livre – Caiçara

4° lugar 800 m Cergs Sogipa Sub 14 – Porto Alegre

4° lugar 2 km Cergs Sogipa – Porto Alegre

2° lugar 1000 m Sub 16 – Lajeado

6° lugar 250 m – Lajeado

2° lugar 1000 m Campeonato Gaúcho Sogipa Sub 16 – Porto Alegre

4° lugar 1000 m com obstáculos Campeonato Gaúcho Sogipa Sub 16 – Porto Alegre

2° lugar 5 km livre Rústica – Três Passos

Confira mais fotos das pemiações em disputas no estado:

Equipe ANR Ijuí Atletismo

