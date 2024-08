Portelense recebe Prêmio Mulher RS 2024 em Porto Alegre

No último sábado, dia 03 de agosto de 2024, às 20 horas em Porto Alegre, no Grêmio Náutico União, no Salão dos Fundadores aconteceu a cerimônia de entrega do Prêmio Mulher RS 2024. Criado pelo jornalista Saul Júnior, que durante 39 anos foi colunista da Zero Hora e em parceria com a Lester Comunicação & Eventos o prêmio tem por objetivo premiar mulheres em destaque de todas as áreas do conhecimento e atuação. Neste ano, foram premiadas e homenageadas 36 mulheres do Rio Grande do Sul, as quais receberam um troféu personalizado de criação do artista plástico Neri Mello.

A Portelense Fernanda Furini, psicóloga foi uma das agraciadas com o troféu Prêmio Mulher RS 2024. Ela é formada pela Unijuí- Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Mestre em Educação pela Uri – Universidade Regional Integrada, pós-graduada em Saúde Pública pela UFGRS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Gestão em Saúde pela UNAERP- Universidade de Ribeirão Preto – SP. Exerce sua profissão de psicóloga há 23 anos, atuando em diversas áreas como: saúde pública, hospitalar, saúde mental, saúde indígena, educação, educação especial, ensino superior, consultoria empresarial/organizacional, assistência social, consultório particular e palestras em diversas áreas do conhecimento.

Atualmente, está trabalhando no Sistema Único da Assistência Social – SUAS, junto ao CRAS – Centro de Referência da Assistência Social do Município de Derrubadas – RS, onde é servidora Pública e atua no seu consultório particular no Município de Tenente Portela – RS, onde reside. Para Fernanda receber esta premiação a deixou honrada, emocionada e grata, considerando que o simbolismo do troféu representa o reconhecimento pelo seu trabalho e profissionalismo, o que é fundamental para a sua carreira e para sua vida.