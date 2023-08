Prefeito de Barra do Guarita recebe assessores do deputado Marcon para discutir projetos de asfaltamento

Na manhã de quarta-feira, 9, o prefeito municipal, Rodrigo Locatelli Tisott, recebeu em seu gabinete, Ailton Croda e Paulo Faccioni, assessores do deputado federal Marcon. Eles conversaram sobre projetos de asfaltamento que estão sendo realizados e novos que serão executados e sobre a evolução do projeto de asfaltamento entre as comunidades de Esquina Jabuticaba e Jaboticaba, que tramita no Ministério do Turismo.

“O deputado Marcon tem auxiliado para que o projeto do município seja aprovado e se torne realidade, ampliando a infraestrutura turística e gerando emprego e renda na região. E também melhorando a qualidade de vida de nossa gente, diz Tisott. O vice-prefeito, Anildo Alieve, e o secretário de Agricultura, Egídio Moreira, também participaram da reunião.

Folha Popular – Com informações da Assessoria de Comunicação.