Prefeito de Tenente Portela recebe novo gerente do Banrisul

Agência passa a ser comandada pelo portelense Márcio André Fontaniva. Gerente comercial da Superintendência Noroeste, Giovani Bona, também participou do encontro.

Márcio André Fontaniva é o novo gerente geral da agência do Banrisul de Tenente Portela. Ele assumiu oficialmente na segunda-feira, 11, em substituição a Fábio André Finatto. Entre os primeiros compromissos do primeiro dia no cargo, esteve uma visita ao Gabinete do Prefeito. Fontaniva esteve acompanhado do gerente comercial da Superintendência Noroeste do Banrisul, Giovani Bona.

Rosemar Sala desejou sucesso ao novo gestor e reforçou a importância do Banrisul em Tenente Portela na condição de um banco público que fomenta o desenvolvimento do Município. Márcio André Fontaniva iniciou sua carreira na agência local e, depois de comandar outras unidades, retorna para sua “terra natal”.

Folha Popular – Com informações da Assessoria de Comunicação | Prefeitura Tenente Portela.