Prefeito de Tenente Portela vai a Brasília e vice assume Poder Executivo

O vice-prefeito, Leônidas Balestrin, mais uma vez assumiu a chefia do Poder Executivo de Tenente Portela. Esta é nona vez que ele comandará temporariamente a Prefeitura durante a gestão, todas em função de viagens ou férias do titular. O agora prefeito em exercício ficará nesta condição durante toda a semana em substituição ao titular, Rosemar Sala, que estará em Brasília.

A transmissão do cargo ocorreu no final da tarde desta sexta, 01, no Gabinete, durante reunião semanal do secretariado municipal. Na Capital Federal, Rosemar Sala, tratará de inúmeras demandas do Município no Congresso Nacional e no Governo Federal. Em Portela, Leônidas Balestrin, o Nide, dará continuidade aos trabalhos do Governo Municipal.

Folha Popular – Com informações da Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela,