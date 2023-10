Prefeito de Vista Gaúcha reivindica providências do governo do Estado para o setor leiteiro

Na tarde de terça-feira, 17, o prefeito municipal, Claudemir José Locatelli, esteve com o secretário Estadual da Agricultura, Pecuária, Sustentabilidade e Irrigação, Giovani Feltes.

Locatelli entregou ao secretário reivindicação para que o governo do Estado tome medidas urgentes, por meio da Secretaria da Agricultura, sobre a crise do leite que atinge os agricultores familiares. Locatelli destacou que esteve na Amuceleiro expondo sua preocupação com a atividade e na Famurs cobrando providências da Coordenação da Agricultura diante da atual situação que afeta diretamente os produtores rurais. O prefeito destacou, ainda, que os governos federal e estadual devem implantar políticas públicas para atender as necessidades dos produtores.

“O encontro com o secretário Feltes foi de suma importância. Ele se comprometeu em entregar ao governo do Estado a propos

ta sugerida pelo Município de Vista Gaúcha. Estamos muito preocupados com os produtores de leite, pois se nada for feito o município de Vista Gaúcha e demais municípios terão grandes prejuízos, inclusive com a falência de algumas propriedades”, afirmou o prefeito.

Folha Popular – Com informações da Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Vista Gaúcha.