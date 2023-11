Prefeito de Barra do Guarita participa do IV Encontro Nacional de Municípios em Brasília

Rodrigo Locatelli Tisott, prefeito de Barra do Guarita, cumprindo agenda na quarta-feira, 9, no IV Encontro Nacional de Municípios, em Brasília, e o prefeito de Nova Santa Rita, Rodrigo Battistella, foram mediadores das falas do presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Edegar Pretto, da secretária-executiva do Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA), Fernanda Machiaveli, da diretora de Desenvolvimento do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Rosilene Rodrigues, e do Líder Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST), João Pedro Stedile, sobre a temática Reforma Agrária.

“O evento reuniu prefeitos, prefeitas e outras lideranças do Brasil todo, e tem como objetivos a ampliação de conhecimento e troca de experiência, bem como a solução de problemas dos municípios. São formas de Reforma Agrária muito exitosas, o programa Banco da Terra e o assentamento de produtores rurais sem terra”, afirma o prefeito.

