Prefeito, vice-prefeito e secretários de Vista Gaúcha reúnem-se para avaliar e propor novos projetos

Na quarta-feira, 9, estiveram reunidos no Gabinete do Prefeito, o prefeito municipal, Claudemir José Locatelli, e sua esposa Eni; o vice-prefeito, André Danette, e sua esposa Luciana; secretários municipais; o líder do governo na Câmara, Valdir Inácio Raffaelli; e o responsável pelo Setor de Projetos, Odair Lucatelli.

Locatelli agradeceu a presença de todos destacando a importância da reunião para debater e avaliar novos projetos que irão beneficiar a comunidade vistagauchense. O prefeito afirmou que espera muito dos secretários e para que continuem trabalhando com o intuito de atender cada vez melhor a comunidade, aumentando a qualidade de vida sempre.

A administração propôs alguns projetos para serem desenvolvidos ainda nesta gestão, e que dependem de muitos recursos para serem viabilizados. “Nosso objetivo é proporcionar uma melhor qualidade de vida à nossa população. Sabemos dos desafios que iremos enfrentar, mas vamos trabalhar para buscar recursos via financiamentos bancários. Já temos algumas Emendas Parlamentares destinadas e recursos oriundos dos cofres públicos”, ressaltou Locatelli.

Danette destacou vários projetos que estão sendo desenvolvidos pela Secretaria da Agropecuária, reforçando que mais projetos serão executados, mas que dependem de recursos financeiros. Afirmou que será enviado um Projeto de Lei para a Câmara Municipal de Vereadores para apreciação, votação e autorização para a contratação de financiamento bancário, com o intuito de atender novos projetos que serão desenvolvidos no município.

Folha Popular – Com informações da Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Vista Gaúcha.