Prefeitura concede atracadouro da Orla à empresa que controla o Parque Harmonia

Sul 21 – O Atracadouro Nico Fagundes, será operado pela Gam3 Parks a partir do dia 30 de julho. A empresa, que já detém a concessão do Parque Harmonia e do trecho 1 da Orla do Guaíba, fará agora a exploração comercial do local pelos próximos 33 anos. A concessão do atracadouro, localizado em frente à Usina do Gasômetro, foi formalizada por meio de um aditivo no contrato de concessão do parque e da orla, publicado no Diário Oficial da última terça-feira (18). O aditivo expande a área concedida e inclui a gestão da bilheteria.

Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), a decisão da Prefeitura em escolher a empresa se deu pela “proximidade física da GAM3 Parks ao local e familiaridade com o investimento e o público interessado em turismo na região”.

Ainda de acordo com a Smamus, até março deste ano, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET) era a responsável pela edificação de vidro que vende ingressos para passeios das quatro embarcações que costumam utilizar o trapiche: Noiva do Caí; BarCo; Porto Alegre 10; e Cisne Branco.

“Depois disso, o espaço foi amplamente utilizado como ponto de embarque e desembarque de socorristas e centenas de pessoas e animais resgatados durante as enchentes no conturbado mês de maio, fato que demanda vistoria e manutenção da estrutura física antes que novos passeios turísticos possam voltar a utilizar o cartão postal da cidade como ponto de partida e chegada. Tais serviços devem ser feitos pela nova concessionária do atracadouro”, explica nota conjunta da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus) e da GAM3 Parks.

A reportagem apurou que a iniciativa de conceder o atracadouro partiu da própria Prefeitura de Porto Alegre.

O governo municipal diz que os preços dos ingressos de cada passeio não devem sofrer alteração e que a Smamus, como fiscal do contrato de concessão da Orla e do Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Parque Harmonia) à Gam3Parks, “seguirá atenta aos parâmetros de uso e acessibilidade do espaço, cada vez mais vital e importante para o turismo e convivência da comunidade local”.