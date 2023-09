Prisão de Lula foi armação e um dos maiores erros judiciários da história, diz Toffoli

Sul 21 – O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, decidiu nesta quarta-feira (6) que são inválidas as provas obtidas a partir do acordo de leniência firmado pela empresa Odebrecht com a Operação Lava Jato. Na mesma decisão, ele afirmou que a prisão de Lula foi “um dos maiores erros judiciários da história do País”. As informações são da Globo News, do G1 e da Folha de S.Paulo.

Segundo os veículos, Toffoli diz que a afirmação sobre a prisão de Lula pode ser feita diante “situações estarrecedoras” que foram verificadas no processo. “Na verdade, foi muito pior. Tratou-se de uma armação fruto de um projeto de poder de determinados agentes públicos em seu objetivo de conquista do Estado por meios aparentemente legais, mas com métodos e ações contra legem”, diz trecho da decisão, segundo informou o G1.

Além disso, considerou que a prisão do agora presidente foi o “ovo da serpente” dos ataques à democracia e às instituições que ocorreram no Brasil nos últimos anos.

O acordo de leniência foi firmado pela Odebrecht com o Ministério Público Federal (MPF) em 2017, sendo homologado pelo então juiz e agora senador Sergio Moro (União Brasil). Em resposta à ação ajuizada pela defesa de Lula para ter acesso à integra do acordo e que argumenta que as decisões da 13ª Vara Federal de Curitiba contrariam a autoridade do Supremo, Toffoli considerou que já há decisão da Corte no sentido de que essas provas foram obtidas em razão da contaminação do material que tramitou perante o juízo da 13ª Vara, e por isso não podem ser utilizadas.

“Diante desse cenário, é preciso reconhecer que as causas que levaram à declaração de imprestabilidade dos referidos elementos de prova são objetivas, não se restringindo ao universo subjetivo do reclamante [Lula], razão pela qual o reconhecimento da referida imprestabilidade deve ser estendido a todos os feitos que tenham se utilizado de tais elementos, seja na esfera criminal, seja na esfera eleitoral, seja em processos envolvendo ato de improbidade administrativa, seja, ainda, na esfera cível”, afirma o magistrado.

O ministro determinou a comunicação imediata de sua decisão e observou que a necessidade de se arquivar inquéritos ou ações judiciais em curso deverá ser realizada pelo juízo natural do feito, de acordo com cada caso.