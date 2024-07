Na tarde da segunda-feira (8), aproximadamente às 13h, a Brigada Militar de Tenente Portela (BM) recebeu informação de um furto em um estabelecimento comercial próximo a Praça do Índio.

Em ação rápida, a BM, que estava com informações e a característica do homem, encontrou o meliante, constatando flagrante delito.

Ele foi encaminhado à Delegacia de Policia Civil e posteriormente ao Presídio Etadual de Três Passos, onde permanecerá à disposição da justiça.

Com informações BM.