Professores da Rede Municipal de Ensino de Vista Gaúcha participam de capacitação

Do momento em que a criança segura um lápis pela primeira vez, cada passo guarda em si mesmo a marca inapagável de educação. Apresentar à criança o universo e, ao mesmo tempo, chamar sua atenção para os microuniversos nele contidos, é tarefa que professores e equipes pedagógicas abraçam com dedicação e carinho. Esse esforço precisa ser ainda mais fértil no ensino público.

É com essa visão promissora, que a Administração de Locatelli e André, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Equipe Pedagógica e Equipe Diretiva aderiram ao Sistema de Ensino Aprende Brasil. Esse sistema é desenvolvido com recursos municipais.

Dando continuidade às formações que já vêm ocorrendo desde a implantação do programa no município, na segunda-feira, 21, nas dependências do Auditório Municipal Michele Prates, reuniram-se os professores dos anos iniciais do ensino fundamental para uma capacitação com profissionais do Sistema Aprende Brasil.

A ação atingiu oito profissionais do 1º ano ao 5º ano e duas profissionais da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Equipe Diretiva da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Nelso Piccinini, nos períodos da manhã e tarde, abordando assuntos das disciplinas de português e matemática. A formação foi ministrada pelas professoras do Aprende Brasil, Iara França, na disciplina de matemática, e Michele Nasser, na disciplina de língua portuguesa.

A iniciativa pretende oferecer suporte para que os educadores possam explorar as possibilidades dos livros didáticos e do ambiente virtual que integram o Sistema de Ensino Aprende Brasil e aprimorar suas práticas pedagógicas.

Conforme a secretária Municipal de Educação e Cultura, Elenir Fátima Queiroz Cappelari, “as capacitações estimulam a formação continuada dos docentes, ampliando e enriquecendo a funcionalidade do material didático integrado, favorecendo o acesso dos estudantes da rede a um processo de ensino e aprendizagem efetivo e mais significativo.”

Folha Popular – Com informações da Assessoria de Comunicação da municipalidade.