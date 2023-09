Programação da Semana da Pátria de Tenente Portela sofre alterações

A instabilidade climática que marca este início de setembro tem alterado a programação da Semana da Pátria em Tenente Portela. Os momentos cívicos de hasteamento e arriamento das bandeiras, previstos para ocorrer na Praça Tenente Bins (às 8 e às 17h) foram transferidos, nestes dias 1 e 2, para os estúdios da Rádio Cidade FM. A transmissão ocorre também simultaneamente pela Rádio Municipal AM.

Nos demais dias, caso a chuva permaneça, a programação seguirá acontecendo deste forma, através da parceria com as duas emissoras. O Desfile Cívico com escolas e entidades do Município está previsto para o dia 7 de setembro, a partir das 8h30min, na avenida Santa Rosa. A coordenação das festividades alusivas ao Dia da Independência é da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto.

Folha Popular – Com informações da Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela.