Programas e políticas de auxílio à produção agrícola são destaque na 46ª Expointer

Brasil de Fato – Programas e políticas de auxílio à produção agrícola foram destaque na programação da 46ª Expointer, em Esteio (RS), na manhã desta segunda-feira (28). A plenária Pronaf Mais Alimentos: Perspectivas e Desafios, promovida pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar (MDA), reuniu agricultores familiares, representantes de federações, sindicatos, empresas do setor agrícola, movimentos sociais e universidades.

Na ocasião, foram expostos objetivos e retiradas dúvidas sobre o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura no âmbito do Programa Mais Alimentos. O financiamento é voltado a agricultores e produtores rurais familiares, para investimento em equipamentos e implementos voltados à produção ou beneficiamento agropecuário de mercadorias, visando ao aumento de suas produtividade e renda.

:: Produção da reforma agrária está entre os destaques da Expointer, que inicia neste sábado (26) ::

O coordenador-geral de Financiamento à Produção Rural do MDA, Robson Lopes, dirimiu dúvidas da plateia, explicando, por exemplo, que a diminuição das taxas cobradas pelas atuais linhas de incentivos depende das decisões do Conselho Monetário Nacional (CMN), que é quem define a Selic, taxa básica de juros da economia brasileira. E que a tendência é sua diminuição e, portanto, melhoria do cenário de contratação do Pronaf junto às instituições financeiras.

Já o diretor-presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Edegar Pretto, destacou que a retomada da indústria nacional promovida pelo governo Lula vai beneficiar a agricultura. “O Programa Mais Alimentos para compra dos maquinários agrícolas volta com muita força, especialmente para a agricultura familiar. Temos necessidade de consolidar esse bom momento da agricultura”, disse.

:: Empoderamento feminino: Pronaf mulher beneficia as agricultoras ecológicas ::

Segundo Pretto, o país deve colher esse ano 320 bilhões de toneladas, quase 50 milhões a mais do que no ano passado. Contudo, a produção de alimentos segue preocupando. “Temos a menor lavoura (área) plantada de arroz e feijão e mandioca dos últimos 47 anos, pois não houve política pública em um passado recente que assegurasse a renda dos agricultores familiares. Muitos pequenos acabaram migrando para a monocultura. Por isso, estamos retornando com as políticas para este público”, pontuou.

“Foi um debate muito rico, uma reunião de trabalho onde priorizamos a escuta dos presentes para construir elementos que sirvam para subsidiar um documento que será entregue ao ministro Paulo Teixeira, com sugestões de melhorias ao Pronaf”, complementou o coordenador do escritório do MDA no RS, Milton Bernardes. Segundo ele, com o retorno do MDA, os agricultores e agricultoras de base familiar voltam ao centro do debate e das políticas.

A jovem agricultora ecologista Franciele Bellé, de Antônio Prado, Serra gaúcha, participou do debate e comentou que a retomada do Mais Alimentos, através do Pronaf, e do MDA, são extremamente importantes para a agricultura familiar. “Agora precisamos, como sociedade, nos mobilizarmos para que a taxa de juros diminua, refletindo assim na facilitação do acesso ao financiamento”, defendeu.

“É importante que várias áreas sejam atendidas pelo Pronaf, como o investimento em novas tecnologias para a redução de danos à saúde dos agricultores, que muitas vezes literalmente se quebram trabalhando. Mas os avanços que já estão acontecendo certamente irão refletir em alimentos mais saudáveis na mesma da população. Sabemos que agora estamos sendo vistos novamente”, finalizou a agricultora.

Conab atende agricultores na Expointer

A Conab estará presente em dois estandes: no pavilhão Internacional, com o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), o Ministério da Pesca e Aquicultura e a Embrapa, e no pavilhão da agricultura familiar, com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA). Durante o evento, disponibilizará serviços a produtores, como a possibilidade de realizar cadastro no Programa de Venda em Balcão (ProVB) e no Sistema de Cadastro de Produtores Rurais (Sican), de contratar o “Leilão pra Você” para a comercialização eletrônica de produtos agrícolas e de agendar reuniões para obter informações mais detalhadas sobre o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) com técnicos.

Entre atividades programadas estão, na quarta-feira (30), às 11h, a apresentação da Política de Garantia de Preços Mínimos para Produtos da Sociobiodiversidade (PGPM-Bio), em atividade na Arena do Pavilhão Internacional. No mesmo dia, das 14h às 17h, ocorrerá o Seminário sobre Aquisições de Alimentos da Agricultura Familiar pelos Órgãos Públicos Federais no Rio Grande do Sul, com a participação de cooperativas da agricultura familiar, das entidades compradoras e parceiras.

Na quinta-feira (31), às 14h, os gestores da Conab estarão reunidos para a solenidade de abertura oficial do Pavilhão da Agricultura Familiar. Na ocasião, ocorre o lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar

Recorde de vendas no Pavilhão da Agricultura Familiar

A Expointer é considerada a maior feira agropecuária a céu aberto da América Latina. Nesta edição, o Pavilhão da Agricultura Familiar contará com 380 expositores, número 10% maior que o do ano passado. Além disso, 3.480 animais foram inscritos para participar da feira. O parque funciona das 8h às 20h30 para entrada de pedestres e veículos.

Durante a manhã desta segunda-feira, foram divulgados, durante coletiva de imprensa, os resultados econômicos do primeiro final de semana do 25º Pavilhão da Agricultura Familiar (PAF). O valor comercializado entre sábado (26), dia da abertura, e domingo, foi de R$ 1.930.785,32, um crescimento de 19% em relação ao mesmo período de 2022, cifra que já representa um recorde em relação às edições anteriores.