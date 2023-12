Projetos de mais de R$ 2,5 milhões promoverão mudanças históricas em Vista Gaúcha

É notável o compromisso da Administração Municipal de Vista Gaúcha, liderada pelo prefeito Locatelli e o vice André, em promover mudanças significativas na história do Município. Os investimentos planejados, como o recapeamento das ruas do Distrito de Bom Plano, a pavimentação de várias ruas na cidade e a construção do Centro Municipal de Convivência, representam um marco importante para o desenvolvimento e bem-estar da comunidade vistagauchense.

O valor significativo destinado ao recapeamento das ruas do Distrito de Bom Plano, R$ 553.000,00, reflete a preocupação em melhorar as condições de infraestrutura não apenas na área da cidade, mas também em localidades mais distantes, beneficiando uma faixa mais ampla da população.

A licitação para pavimentação de ruas na cidade de Vista Gaúcha, R$ 543.000,00, juntamente com a nova etapa de pavimentação, orçada em R$ 275.000,00, evidencia o esforço contínuo da administração em expandir e aprimorar a infraestrutura urbana.Essas ações são essenciais para a mobilidade, acesso a serviços e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos.

A iniciativa de construir o Centro Municipal de Convivência, com um investimento expressivo de R$ 1.323.000,00, destaca o comprometimento em oferecer à comunidade espaços de convívio, cultura e lazer. Tais centros desempenham um papel vital no fortalecimento de atividades sociais e na promoção de atividades comunitárias. O total de investimentos de R$ 2.695.000,00, é realmente significativo e, como destacado pelo prefeito Locatelli, representa um marco histórico em prol da comunidade.

O planejamento cuidadoso desses projetos inovadores demonstra a visão estratégica da administração em atender às necessidades da população, melhorando a qualidade de vida e contribuindo para o desenvolvimento sustentável do município. É crucial que essas iniciativas sejam implementadas de maneira transparente e eficaz para garantir o máximo benefício para os vistagauchenses.

Folha Popular – Com informações da Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal.