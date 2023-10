Putin apresenta a Netanyahu medidas da Rússia para normalizar a situação na Faixa de Gaza

Sputnik Brasil – O presidente da Rússia, Vladimir Putin, apresentou ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, as medidas da Rússia para normalizar a situação na Faixa de Gaza, e para evitar uma nova escalada de violência e uma catástrofe humanitária na região. A informação foi dada nesta segunda-feira (16), em comunicado oficial do Kremlin.

“O presidente da Rússia, Vladimir Putin, conversou por telefone com o primeiro-ministro do Estado de Israel, Benjamin Netanyahu. Vladimir Putin apresentou as medidas tomadas pela Rússia para ajudar a normalizar a situação, prevenir uma nova escalada de violência e uma catástrofe humanitária na Faixa de Gaza. As partes comunicaram os pontos-chave da conversa telefônica de hoje com os líderes de Palestina, Egito, Irã e Síria”, afirmou o comunicado.

Na manhã desta segunda-feira, Putin conversou por telefone com os presidentes do Egito, Abdel Fattah al-Sisi; da Síria, Bashar al-Assad; do Irã, Ebrahim Raisi; e da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas.

“Durante todas as conversas, a maior atenção foi dada ao agravamento acentuado do conflito palestino-israelense. Foi expressada extrema preocupação com a escalada de violência em grande escala, acompanhada por um aumento catastrófico no número de vítimas civis e por um aprofundamento da crise humanitária na Faixa de Gaza”, informou o comunicado.

Os chefes de Estado concordaram com a necessidade de alcançar um cessar-fogo rápido e estabelecer uma trégua humanitária.

“Também foi expressada grave preocupação sobre a probabilidade do conflito se transformar em uma guerra regional”, acrescentou o Kremlin. O presidente russo tornou a apresentar a posição da Rússia: uma solução justa para o problema é possível com a criação de um Estado palestino independente, que coexista em paz uma solução justa para o problema é possível com a criação de um Estado palestino independente, que coexista em paz com Israel

Putin enfatizou que considera qualquer forma de violência contra civis inaceitável. Ele acrescentou que a Rússia está pronta para fornecer assistência humanitária.

O presidente russo destacou que há disposição da parte de Moscou para coordenar esforços com todos os “parceiros de espírito construtivo” para pôr fim às hostilidades o mais rápido possível.

“Este é precisamente o objetivo do projeto de resolução apresentado pela Rússia ao Conselho de Segurança da ONU para alcançar uma trégua humanitária imediata, que seja equilibrada e não politizada”, afirmou o Kremlin.