“Recebemos uma notícia maravilhosa!”, diz o coordenador do Movimento Pró-ponte Barra do Guarita – Itapiranga

Na quinta-feira, 17, na Associação dos Empresários de Itapiranga (Assemit), em audiência pública Pró-ponte Barra do Guarita-Itapiranga, reuniram-se o coordenador do Movimento Pró-ponte, Rodrigo Locatelli Tisott, o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Alysson Rodrigo de Andrade, o presidente da Assemit, Francelino Ribeiro, os deputados catarinenses Pedro Uczai, federal, e Fabiano da Luz, estadual, o vice-presidente da Rota do Yucumã, Everaldo Rolim, prefeitos e secretários municípios catarinenses, representantes da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina (Facisc) e comunidade em geral.

Segundo o prefeito de Barra do Guarita e coordenador do Movimento Pró-ponte, Rodrigo Locatelli Tisott, “foi recebida uma notícia maravilhosa na audiência pública”.

“Na ocasião, tive a oportunidade de falar em nome do Movimento Pró-ponte, salientando mais uma vez a importância da obra para a região, para a população, reiterando o pedido ao DNIT, para o término do projeto e o início de obra no ano que vem. O superintendente do DNIT, Alysson Rodrigo de Andrade, comunicou a todos a notícia esperada, de que o órgão proporá rubrica específica da ponte no orçamento da União, e que tem planejamento de alocação de recursos para início da obra em 2024. Uma grande vitória do Movimento Pró-ponte RS-SC e das nossas comunidades do RS e SC. Parabéns a todos!”, afirma o coordenador do Movimento Pró-ponte.

Folha Popular – Com informações do Movimento Pró-ponte.