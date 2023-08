Reunião com ministro do Turismo prioriza pavimentação asfáltica de acesso ao Mirante da Santa de Barra do Guarita

Na quarta-feira, 2, o deputado federal Dionilso Mateus Marcon (PT) esteve reunido com o novo ministro do Turismo, Celso Sabino, para tratar sobre os assuntos que envolvem a pauta do turismo gaúcho, visando o desenvolvimento econômico, social e turístico do Estado.

De acordo com Marcon, vários encaminhamentos foram discutidos, dentre eles, o da pavimentação asfáltica de acesso à Santa, ponto turístico de Barra do Guarita. “Dialogamos sobre o projeto do município de Barra do Guarita, no que tange às obras de pavimentação no caminho para o Mirante da Santa, um importante ponto turístico e religioso da região, apresentando a demanda do município para o ministro”, afirmou o deputado.

“O Governo Lula e eu, agora que assumo o Ministério, temos muito compromisso com o turismo do país, que é porta de entrada para turistas e grande gerador de economia para a população local,” disse o ministro.

O deputado Marcon reafirmou seu compromisso com o turismo brasileiro, em especial com o turismo gaúcho.

“As rotas turísticas têm crescido muito em nosso Estado e são importantes ferramentas de desenvolvimento para o povo e para os nossos municípios, além de valorizar a cultura local e as bonitas paisagens que nosso Rio Grande tem”, conclui Marcon.

Folha Popular – Com informações da Assessoria de Comunicação do deputado Marcon.