Rodovias estaduais têm 103 bloqueios totais causados pelas chuvas no RS

Sul 21 – As rodovias federais do Rio Grande do Sul estão com 37 bloqueios totais e sete bloqueios parciais, conforme a última atualização da Polícia Rodoviária Federal, às 15h. Já o Comando Rodoviário da Bridada Militar atualizou a situação das rodovias estaduais, que estão com 103 bloqueios totais e 27 bloqueios parciais.

Deslizamentos naturais, partes de rodovias que estão cedendo, estão sendo causados pelas fortes chuvas e enchentes que atingem o estado.