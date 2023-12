Rodrigo Locatelli Tisott assume a presidência da Amuceleiro para a gestão de 2024

Na Assembleia realizada na quinta-feira, 8, em Três Passos, a Associação dos Municípios da Região Celeiro (Amuceleiro) elegeu sua nova diretoria para o mandato de 2024. O prefeito de Barra do Guarita, Rodrigo Locatelli Tisott, será o novo presidente. Também foram eleitos como vice-presidente o prefeito de Coronel Bicaco, Jurandir da Silva, e 2º vice-presidente o prefeito de Derrubadas, Alair Cemin. Para o Conselho Fiscal foram eleitos os prefeitos Moisés Alfredo Ledur, de Esperança do Sul, Paulo Antônio Schwade, de Humaitá, e Everaldo Bueno Rolim, de Inhacorá. E como suplentes do Conselho Fiscal os prefeitos Eder Luis Both, de Chiapetta, Idilio José Speroni, de São Valério do Sul, e Jeancarlo Hunhoff , de São Martinho.

A Amuceleiro, que desempenha um papel crucial na promoção de interesses comuns e no desenvolvimento colaborativo entre os municípios da região, viu a participação ativa de diversos líderes municipais na Assembleia, destacando a importância atribuída à cooperação regional.

Tisott, o recém-eleito presidente, expressou sua gratidão pela confiança dos membros da Amuceleiro. “É uma honra assumir a presidência desta associação que desempenha um papel vital no fortalecimento de nossa região. Estou comprometido em trabalhar arduamente para promover a colaboração entre os municípios, enfrentar desafi os comuns e impulsionar o desenvolvimento sustentável”, afirmou o prefeito de Barra do Guarita.

O novo presidente também agradeceu pelo apoio dos prefeitos e prefeitas e da comunidade guaritense. “Agradeço muito aos colegas pela eleição e a recebo como uma grande missão, de juntamente com todos continuarmos trabalhando firmes em favor das pautas regionais e também em favor de cada município individualmente, sempre que possível. A honra da eleição também é devida à minha família e equipe de governo, sem os quais não teria chegado até aqui, aos servidores públicos e ao povo de Barra do Guarita, que trabalham junto com o governo municipal. É a primeira vez na história que um prefeito de Barra do Guarita será presidente da Amuceleiro. Em frente, muito feliz!”, diz o novo presidente.

O vice-presidente disse que está comprometido com a associação. “Junto com o presidente Rodrigo, espero contribuir para uma gestão eficiente e voltada para as necessidades de nossas comunidades. Estamos cientes dos desafios que temos pela frente, e estamos prontos para enfrentá-los de forma colaborativa”, disse Jurandir da Silva.

A nova diretoria assume a responsabilidade pela entidade em um momento em que as municipalidades enfrentam uma série de desafios, desde questões econômicas até desafios sociais e de infraestrutura. “A Amuceleiro continua sendo um fórum essencial para abordar essas questões de maneira coordenada, promovendo o bem-estar e o progresso em toda a região”, complementa Tisott.

O atual presidente, o prefeito de Tiradentes do Sul, Alceu Diel, agradeceu a todos e após ter feito a apresentação do trabalho de sua gestão, parabenizou o prefeito Rodrigo e toda a sua diretoria constituída, desejando que todos consigam realizar um ótimo trabalho e que possam continuar lutando pela região e suas prioridades.

A nova diretoria assume no dia 1º de janeiro de 2024 para o mandato de um ano. A comunidade da Região Celeiro aguarda com expectativa uma gestão proativa e colaborativa sob a liderança da nova diretoria da Amuceleiro.

Folha Popular – Com informações da Assessoria de Imprensa da Amuceleiro.