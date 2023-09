Rotary Club de Tenente Portela promove a campanha Panetone do Bem

O Rotary Club de Tenente Portela está lançando a campanha “Panetone do Bem”, que é realizada todos os anos pela entidade para arrecadar fundos que serão convertidos em doações para famílias em situação de vulnerabilidade social.

“A cada ano que passa as latas ficam ainda mais lindas! São dois sabores: frutas cristalizadas e gotas de chocolate. Os pedidos podem ser feitos até o dia 30 de setembro e o pagamento até o dia 7 de outubro. Elas chegarão no início de dezembro. Além de ser uma delícia, você estará ajudando no combate da poliomielite no mundo inteiro”, afirma a presidente do Rotary Club, Neiva Poersch.

Os pedidos podem ser feitos com os integrantes do clube de serviços. “Aguardamos o seu pedido com o maior carinho. Lembrem-se de que é uma ótima opção de presente para familiares, colaboradores, amigos, etc. O custo desta maravilhosa lata é de R$ 50,00, mas o prazer de salvar uma vida não tem como mensurar!”, conclui a presidente.

Folha Popular