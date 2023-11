Rotary Club de Tenente Portela promove Rotary Beer na Casa da Amizade

No dia 7 de dezembro, véspera de feriado, o Rotary Club de Tenente Portela realiza o 2° Rotary Beer (Noite do Rock). Na noite será apresentado um repertório desenvolvido

especialmente para a festa, com os principais clássicos do rock que marcaram época nos anos 60, 70, 80 e 90, como Blitz, The Beatles, Creedence, Eslvis Presley, Chubby Checker e outros.

As bandas de rock “Outra Banda” e “Outro Acaso” se uniram para desenvolver juntas esse projeto especial que contará com os seguintes integrantes: nos vocais e guitarra Rafael Oliveira, da Outra Banda, e Gustavo Corrêa, da Outro Acaso; na bateria Ronei Pöerch, da Outra Banda. Também terá a participação especial de Eduardo Gehlen no baixo e Sinara Kochenborger nos vocais.

O evento será realizado na Casa da Amizade com início às 20h30min. O ingresso é R$ 25,00 com direito a uma caneca personalizada. Será servido chopp, drinks e petiscos!

Venha confraternizar conosco!

Folha Popular