Rubrica para a construção da ponte entre Barra do Guarita e Itapiranga foi criada

Projeto da ponte será concluído no início do ano e licitação para a construção poderá ser encaminhada

O prefeito de Barra do Guarita, Rodrigo Locatelli Tisott, que estava em Brasília na quarta-feira, 8, com o intuito de encaminhar projetos nos Ministérios e angariar recursos financeiros para o município, informou que recebeu uma notícia, após uma reunião do Fórum Parlamentar de Santa Catarina, que considera um marco histórico para as regiões Noroeste do Rio Grande do Sul e Extremo Oeste de Santa Catariana.

“A notícia é extraordinária para o extremo Oeste de Santa Catarina e para o Noroeste do Rio Grande do Sul. O Fórum Parlamentar catarinense decidiu criar a rubrica em favor da ponte entre Barra do Guarita e Itapiranga. O projeto está sendo realizado, com previsão de término para o início de 2024. A rubrica já está criada! Terminando o projeto, já será possível encaminhar a licitação da obra da ponte no ano que vem.

O Fórum destinou 5 milhões, mas nós temos a possibilidade de um aporte de recursos do DNIT, pois a rubrica já está criada”, afirma o prefeito, agradecendo o Movimento Pró-ponte, prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadoras, associações e a comunidade que apoiou para a conquista desse resultado.

“Digo para a nossa comunidade, em especial, de Barra do Guarita, que esta obra será muito importante e vai ajudar a nossa região. Nós não paramos de lutar pelas melhorias locais do dia a dia nos serviços, nas obras e nas Secretarias. A comunidade sabe, mas nós não podíamos deixar de lutar por esse avanço que será e gerará, sem dúvida nenhuma, desenvolvimento social e econômico para nossa região. Queremos agradecer também a presidente do Fórum Catarinense, a deputada Caroline de Toni, que ajudou na articulação para que isso acontecesse, o deputado Pedro Uczai e demais deputados catarinenses que aprovaram e vão destinar esses recursos para a nossa ponte. Essa notícia foi extraordinária, de causar emoção em todos nós, que sabemos da importância que esta ponte terá para o povo trabalhador, para os empresários, para os estudantes e para todas as pessoas que irão utilizá-la em breve”, finaliza Tisott.

Folha Popular