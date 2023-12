Sala do Empreendedor de Tenente Portela recebe novamente o Selo Ouro

O Sebrae RS e a Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) conferiram ao Município de Tenente Portela o Selo Ouro na avaliação das ações desenvolvidas pela Sala do Empreendedor, que funciona na Central do Cidadão. O serviço integra a estrutura da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semdet). A certificação ocorreu na terça-feira, 12, em evento realizado no auditório da Fecomércio, em Porto Alegre.

De acordo com o Sebrae RS, o processo de certificação leva em conta critérios gerais de atendimento e serviços prestados. Atualmente o Estado possui 222 Salas do Empreendedor. Ao todo, 159 municípios se inscreveram para participar da certificação nesta temporada. Tenente Portela integra o grupo de 44 cidades gaúchas com esta distinção.

O Selo Outro reconhece os espaços que se destacam pela excelência no serviço prestado aos empreendedores locais. Voltadas para o atendimento das Micro e Pequenas Empresas (MPEs) e dos Microempreendedores que, com apoio do Sebrae, em sua essência, buscam facilitar o processo de abertura, regularização e gestão de pequenos negócios. Representando o Município, participaram da solenidade, o secretário interino de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Paulo Farias, e a agente responsável pelo atendimento na Sala do Empreendedor, Helen Siutkoski.

Na manhã de quinta, 14, o troféu foi apresentado ao prefeito, Rosemar Sala, e ao vice, Leônidas Balestrin. Os gestores comemoraram a conquista e parabenizaram os servidores da Semdet. Esta é a terceira certificação, a segunda consecutiva no padrão “ouro”. Conforme Rosemar Sala, esta distinção é resultado de uma política de Governo que busca facilitar a vida dos empreendedores e proporcionar o desenvolvimento social e econômico do Município. “Sabemos que é preciso seguir avançando, qualificando cada vez mais os serviços. A certificação mostra que estamos no caminho certo”, ressaltou o chefe do Executivo portelense.

Folha Popular – com informações da Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal.