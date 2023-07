Secretaria de Obras prioriza melhorias nas estradas de Vista Gaúcha

A Secretaria Municipal de Obras vem trabalhando intensamente na melhoria das estradas vicinais, no interior do Município.

“Após vários dias de chuva, e com volumes intensos, alguns trechos foram bastante danificados. Foi necessário intensificar os trabalhos para a recuperação de pontos estratégicos”, afirma o prefeito municipal, Claudemir José Locatelli.

Com a melhora das condições climáticas, nesta semana o trabalho foi retomado nas estradas de Linha Progresso e Linha São Miguel, que ligam essas localidades com a sede do Município.

Locatelli disse que os trabalhos de melhoria nas estradas vicinais já vinham sendo feitos antes das fortes chuvas. “Este trabalho que vem sendo feito nas estradas do Município vem ao encontro dos anseios de nossa população e dos motoristas que trafegam diariamente por estes locais. Devemos destacar que o nosso Município é essencialmente agrícola. Por isso precisamos disponibilizar condições adequadas para o transporte diário de ração, suínos, aves, leite, entre outros. Proporcionar estradas de qualidade aos nossos munícipes é um compromisso da administração de Locatelli e André,” concluiu o prefeito.

Folha Popular – Com informações da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Vista Gaúcha