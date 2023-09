Seguem abertas as inscrições de agricultores interessados em serviços do Círculo de Máquinas em Tenente Portela

Em reunião realizada na segunda, 18, entre o prefeito, Rosemar Sala, dirigentes da Associação Círculo de Máquinas e Ajuda Mútua e integrantes do escritório municipal da Emater/RS – ASCAR, foi acordado que as inscrições para os agricultores que pretendem ser beneficiados com serviços de horas/máquinas permanecerão abertas até o dia 30 de novembro de 2023. A intenção é ampliar a lista de contemplados chegando a 250. Caso este número seja atingido antes, as inscrições serão finalizadas.

Atualmente estão aptos 206 agricultores, ou seja, restam 44 vagas. O contrato firmado em março, estabeleceu que o Município investirá R$ 200 mil ao longo de um ano. Em média, o repasse da Prefeitura beneficia cada agricultor com R$ 800 em horas/máquinas na propriedade. Os recursos são repassados diretamente para os prestadores dos serviços e a gestão do contrato é realizada pela Associação, por meio da Emater.

O Círculo de Máquinas vem desempenhando as suas atividades desde 2011. A forma de convênio precisou ser revista, devido às exigências legais impostas pela Lei Federal 13.019, que trata sobre as parcerias voluntárias que envolvem a transferência de recursos entre a administração pública e as organizações da sociedade civil.

O modelo de cooperação estabelece que os repasses seguirão o cronograma previsto no Plano de Trabalho. Os recursos do Município representam 40% do valor que será investido no custeio das atividades. Os 60% restantes, R$ 300 mil, são aportados pela associação. Esta contrapartida virá dos valores arrecadados com os agricultores que contratarem os serviços mecanizados, tais como lavração, gradeação, rotativa, silagem, encanteirador, plantadeira, colheitadeira, retroescavadeira, escavadeira hidráulica, carregadeira, trator esteira, entre outros.

Mais informações poderão ser obtidas diretamente no escritório municipal. A Emater também reforça que os agricultores que ainda não quitaram a anuidade do Círculo de Máquinas devem contatar com a Emater.

Folha Popular – Com informações da Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal