Seminário Regional das APAEs foi realizado em Tenente Portela

No dia 28 de agosto a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Tenente Portela sediou o Seminário Regional das APAES do 2º Conselho. O evento aconteceu no CTG Sentinela da Fronteira e contemplou as 12 APAEs que compõem o 2º Conselho: Alpestre, Boa Vista das Missões, Cerro Grande, Erval Seco, Frederico Westphalen, Iraí, Jaboticaba, Palmitinho, Pinheirinho do Vale, Rodeio Bonito, Seberi e Tenente Portela.

De manhã, a palestrante foi a Dra. Raquel Kerber Binkowsky, neuropediatra, que falou sobre o tema “Transtorno do Espectro autista: o que devemos saber?”. À tarde, a palestra foi ministrada pelo musicoterapeuta Marcelo Seff rin, que abordou o tema “Fortalecimento de Equipe”.

O seminário encerrou as atividades da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla de 2023, que este ano teve o tema “Conectar e Somar para Construir Inclusão”, que destaca a importância da conexão entre as pessoas com deficiência intelectual e múltipla, suas famílias, a comunidade e os profi ssionais que trabalham com elas.

Durante o mês de agosto foram realizadas atividades de conscientização nas escolas dos municípios de abrangência da APAE.

Segundo a diretora da APAE, Elis F. Wink, “uma das principais barreiras enfrentadas pelas pessoas com deficiência é a atitudinal, que são atitudes ou comportamentos que impedem ou prejudicam a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. No entanto, todas as barreiras, por mais difíceis que sejam, podem ser superadas, desde que haja boa vontade, respeito e, acima de tudo, que acreditem no potencial das pessoas”, afirma Elis.

“O conhecimento é uma ferramenta poderosa capaz de transformar o mundo. É dever de todos buscar conhecimento sobre as pessoas com defi ciência para construirmos uma sociedade melhor, com igualdade e equidade”, conclui a diretora, convidando a comunidade portelense e regional para visitar a instituição e conhecer o trabalho realizado.

Folha Popular – Com informações da APAE.