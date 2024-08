Sicoob apresenta case da Sipag 2.0 e é premiado em Boston (EUA)

O Sicoob foi premiado pelo case Sipag 2.0 – Plataforma de Adquirência do Sicoob na Conferência Mundial das Cooperativas de Crédito (WCUC – World Credit Union Conference) promovida pelo Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito (WOCCU – World Council of Credit Unions), em Boston, Estados Unidos, que aconteceu entre 22 e 25 de julho. A premiação reconhece o crescimento digital da instituição e sua contribuição para a inclusão financeira.

Participaram da cerimônia o diretor-presidente do Sicoob, Marco Aurélio Almada, junto ao presidente do Conselho de Administração, Miguel Oliveira, e o diretor de Tecnologia da Informação, Antônio Vilaça Júnior. Os executivos receberam a premiação de “Crescimento Digital” pelo case Sipag 2.0, uma solução digital de pagamento inovadora que impulsionou a inclusão financeira no Brasil.

Hoje, todas as cooperativas do Sicoob já utilizam a Sipag 2.0 e estamos evoluindo a solução para potencializar o nosso portfólio, bem como investindo na infraestrutura tecnológica para que mantenhamos os altos níveis de disponibilidade, desempenho e qualidade.

Em 2023, apenas com a Sipag 2.0, alcançamos mais de 269 milhões de transações processadas, movimentando R$ 45 bilhões”, ressalta Antônio Vilaça Júnior, diretor de Tecnologia da Informação do Sicoob. “Para 2024, estimamos alcançar a marca de 380 mil equipamentos em operação com os nossos cooperados, projetando um faturamento de mais R$ 60 bilhões, um aumento de mais 33%”, comemora o executivo.

Saiba mais

A Sipag 2.0 – Plataforma de Adquirência do Sicoob, representa um marco na inclusão digital, oferecendo um instrumento de recebimento acessível, com custos reduzidos, focado no desenvolvimento de micro e pequenas empresas. Antes da implementação da Sipag 2.0 pelo Sicoob, muitos estabelecimentos fora dos grandes centros enfrentavam dificuldades significativas para acessar serviços de adquirência, o que limitava sua capacidade de aceitar pagamentos com cartões de crédito ou débito. Com a solução Sipag 2.0, essas barreiras foram superadas, permitindo que esses estabelecimentos aceitem pagamentos eletrônicos de maneira eficiente e a um custo acessível. Esta mudança não apenas ampliou o alcance de clientes desses estabelecimentos, mas também contribuiu para o aumento de suas vendas.

Com 4,6 mil pontos de atendimento físicos e presença exclusiva em 401 cidades do Brasil, o Sicoob fortalece sua missão de oferecer soluções financeiras inclusivas. A implementação da Sipag 2.0 representa um passo crucial nesse sentido, ampliando o acesso dos cooperados aos métodos de pagamento eletrônico. “A operação está funcionando bem e os preços são justos, o que tem beneficiado tanto os cooperados quanto os seus clientes. A Sipag 2.0 é um exemplo de como a inovação tecnológica pode ser utilizada para promover a inclusão financeira e o desenvolvimento econômico local e regional”, conclui Marcos Viana Borges, diretor de Operações do Sicoob.

Sobre o Sicoob

Instituição financeira cooperativa, o Sicoob tem mais de 8 milhões de cooperados e está presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Oferece serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, dentre outras soluções financeiras. É formado por 331 cooperativas singulares, 14 cooperativas centrais e pelo Centro Cooperativo Sicoob (CCS), que é composto por uma confederação e um banco cooperativo, além de uma processadora e bandeira de cartões, administradora de consórcios, entidade de previdência complementar, seguradora e um instituto voltado para o investimento social. Ocupa a primeira colocação entre as instituições financeiras com maior número de agências no Brasil, com mais de 4, 6 mil pontos de atendimento, e, em mais de 400 municípios, é a única instituição financeira presente. Acesse: www.sicoob.com.br para mais informações.

Com informações do Departamento de Comunicação e Marketing da Sicoob Creditapiranga SC/RS.