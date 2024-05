Sicoob arrecadou até o momento mais de R$ 7 milhões em doações para vítimas das enchentes no RS

O Sicoob arrecadou até o momento R$ 3,6 milhões em doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul e vai duplicar o valor das doações até o montante de R$ 10 milhões. Para cada um real doado, o Sicoob acrescenta mais um, o que significa que já são R$ 7,2 milhões arrecadados. “Os recursos estão sendo destinados às cooperativas do Sistema que atendem aos municípios gaúchos que sofrem com as enchentes. As cooperativas compram o que o município está precisando, entregam para a comunidade local”, informa o coordenador de Investimento Social Estratégico do Sicoob Central SC/RS, Juliano Oliveira Fernandes.

As cooperativas do Sicoob que atuam no Rio Grande do Sul estão fazendo um levantamento de quantos são e quem são os cooperados atingidos para identificar quais as maiores urgências e prestar consultoria para apoiá-los na recuperação. Ao mesmo tempo, têm mantido contatos com a defesa civil, prefeituras e organizações da sociedade civil para ver de que forma podem apoiar na recuperação das cidades. “É muito importante fazer contato direto com os atingidos para garantir, além de ajuda material e financeira, na medida do possível, dar também suporte para as pessoas, com acompanhamento psicológico e apoio moral para seguir em frente”, disse o presidente do Sicoob Central SC/RS, Rui Schneider da Silva.

O Instituto Sicoob, em parceria com o Coopera e as cooperativas do Sicoob estão realizando, de 2 a 31 de maio, a Campanha de Doações Emergenciais SOS Rio Grande do Sul, com o objetivo de arrecadar doações em dinheiro destinadas à aquisição de alimentos e materiais, a fim de colaborar no atendimento à população afetada pelos fortes ventos e chuvas no estado gaúcho.

Os participantes cadastrados no marketplace do Coopera poderão realizar as doações com pontos, cartão de crédito, pontos + cartão de crédito e Pix, por meio da plataforma. As doações também poderão ser realizadas por pessoas físicas e jurídicas, por meio da chave Pix 07147834000173, ou pelo banco 756, agência 0001 e conta corrente 80.000.689-5, do Instituto Sicoob.

Para a prestação de contas aos doadores, a área de Comunicação e Marketing do Centro Cooperativo Sicoob (CCS) publicará até o dia 12 de junho, uma notícia no site do Instituto Sicoob, bem como nos demais canais em que a campanha for veiculada, a fim de dar transparência à destinação dos recursos doados.

Sobre o Sicoob – Instituição financeira cooperativa, o Sicoob tem mais de 8 milhões de cooperados e está presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Oferecendo serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, dentre outras soluções financeiras. É formado por 335 cooperativas singulares, 14 cooperativas centrais e pelo Centro Cooperativo Sicoob (CCS), que é composto por uma confederação e um banco cooperativo, além de uma processadora e bandeira de cartões, administradora de consórcios, entidade de previdência complementar, seguradora e um instituto voltado para o investimento social. Ocupa a primeira colocação entre as instituições financeiras com maior número de agências no Brasil, com mais de 4,6 mil pontos de atendimento e, em mais de 400 municípios, é a única instituição financeira presente. Acesse www.sicoob.com.br para mais informações.

Com informações da Assessoria de Comunicação | Sicoob Creditapiranga.