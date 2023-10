SICOOB COMEMORA 6 ANOS DE ATUAÇÃO EM TENENTE PORTELA/RS

No dia 31 de outubro a agência do Sicoob de Tenente Portela/RS completa 6 anos de atuação. Inaugurada em 2017, ela vem contribuindo significativamente com a prosperidade econômica dos cooperados e comunidade.

De acordo com a gerente da agência, Janice Mulbeier, ao escolher uma cooperativa de crédito, você está fazendo uma excelente opção em produtos e serviços financeiros, “mais que isso, você contribui para a construção de um futuro mais justo, consciente e sustentável.”

O Diretor Comercial da cooperativa, Aloísio André Weber completa ao dizer que no Sicoob o cooperado é dono e participa das decisões e dos resultados financeiros. “O cooperativismo é um sistema de união voluntária de pessoas que, por meio das cooperativas, buscam soluções financeiras para alcançar interesses em comum.”

Janice finaliza agradecendo a confiança da comunidade de Tenente Portela/RS, “a cada aniversário firmamos, mais uma vez, o compromisso com os nossos cooperados. Seguiremos com o nosso propósito, realizando um trabalho pautado na justiça financeira e no desenvolvimento da região.”

O Sicoob que possui mais de 7,5 milhões de cooperados, é composto por cooperativas financeiras e empresas de apoio, que em conjunto oferecem aos cooperados serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, entre outros. Tem todos os produtos e serviços bancários, mas não é banco. É uma cooperativa financeira, onde os clientes são os donos e por isso os resultados financeiros são divididos entre os cooperados.

