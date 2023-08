Sicoob Creditapiranga arrecada mais de 1 tonelada de alimentos na Campanha Alimente o Bem

O Sicoob Creditapiranga realizou entre os meses de junho e julho a Campanha Alimente o Bem. A atividade integrou as ações do Dia de Cooperar – Dia C, que tradicionalmente é realizado no Dia Internacional do Cooperativismo, neste ano comemorado dia 1º de julho.

Com pontos de coleta em todas as cidades que possuem agência, a cooperativa arrecadou mais de 1 tonelada de alimentos não perecíveis e beneficiou mais de 700 pessoas de entidades beneficentes e famílias em vulnerabilidade social da área sua área de ação.

De acordo com Gilvane Kern, Diretor Administrativo, “a campanha mostrou que a cooperação é, sem dúvida, o melhor caminho para o desenvolvimento das regiões e é fundamental para a prática da solidariedade humana. Seguindo o sétimo princípio do cooperativismo, o interesse pela comunidade, a preocupação com as comunidades onde estamos inseridos é uma constante no nosso dia a dia.”

A cooperativa é integrante do Sistema Sicoob, que possui mais de 7,3 milhões de cooperados. O Sistema é composto por cooperativas financeiras e empresas de apoio, que em conjunto oferecem aos cooperados serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, entre outros. Tem todos os produtos e serviços bancários, mas não é banco. É uma cooperativa financeira, onde os clientes são os donos e por isso os resultados financeiros são divididos entre os cooperados.

Folha Popular – Com informações da Assessoria de Comunicação e Marketing da Sicoob Creditapiranga.