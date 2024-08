Sicoob Creditapiranga alcança a marca de R$ 1 bilhão em ativos

Com uma atuação cada vez mais próxima de seus cooperados e da sociedade, o Sicoob Creditapiranga, primeira Instituição Financeira Cooperativa do Estado de Santa Catarina, alcançou após o fechamento do mês de julho, a marca de R$ 1 bilhão em ativos. Esse é um importante indicador que trata do conjunto de recursos financeiros que são administrados pela instituição.

Referência no Cooperativismo de Crédito no Brasil, o Sicoob Creditapiranga tem trilhado uma trajetória de crescimento consistente e sustentável. A cooperativa conta com 10 agências físicas, atendendo mais de 31 mil cooperados, oferecendo soluções financeiras personalizadas e eficazes, perfeitamente alinhadas com as necessidades locais. Além disso, investe em atendimento digital e atualmente conta um dos aplicativos mais bem avaliados do mercado.

Simplício Meurer, presidente do Sicoob Creditapiranga, destaca a importância deste feito, evidenciando o esforço dedicado à busca incessante por soluções que fortaleçam a fidelidade e confiança dos cooperados. “Queremos manter nosso crescimento de maneira sustentável, impulsionando o progresso através da força da cooperação e comprometidos com a inovação e a eficiência e para isso, também é necessário considerar o equilíbrio entre as dimensões econômica e social.”

“Acredito que o sucesso da nossa cooperativa está na maneira como atendemos nossos cooperados, na participação ativa na comunidade e pelo comprometimento dos nossos profissionais. Trabalhamos incansavelmente para crescer e alcançar resultados superiores, e esta conquista é o resultado desse compromisso compartilhado por todos que fazem parte do Sicoob Creditapiranga”, conclui Meurer.

Fonte: Assessoria de Comunicação – Sicoob Creditapiranga