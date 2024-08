Sicoob Creditapiranga realiza reunião de líderes

O Sicoob Creditapiranga realizou no dia 19 de agosto, no Manchini Eventos, em Itapiranga, o Encontro de Líderes, reunindo pela primeira vez, as lideranças de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul.

O encontro teve como objetivo apresentar as atividades desenvolvidas na cooperativa, para que propaguem as ações entre os cooperados. Nesta oportunidade, a Direção da Cooperativa prestou contas do que está sendo planejado para a instituição nos próximos anos. O evento teve também a presença do professor e consultor do Sicoob Creditapiranga, José Valério Macucci, que abordou os pontos de planejamento.

De acordo com o presidente do Sicoob Creditapiranga, Simplício Meurer, reunir as lideranças é uma oportunidade de fortalecer a cooperativa junto ao seu quadro social, pois elas são porta-vozes do Sicoob nas localidades. “Somos um modelo de negócio feito de pessoas para pessoas, por isso, buscamos reforçar constantemente o compromisso com as localidades onde atuamos, bem como os rumos da cooperativa”, finalizou Meurer.

Sobre o Sicoob – Instituição financeira cooperativa, o Sicoob tem mais de 8 milhões de cooperados e está presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal.

Oferecendo serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, dentre outras soluções financeiras. É formado por 335 cooperativas singulares, 14 cooperativas centrais e pelo Centro Cooperativo Sicoob (CCS), que é composto por uma confederação e um banco cooperativo, além de uma processadora e bandeira de cartões, administradora de consórcios, entidade de previdência complementar, seguradora e um instituto voltado para o investimento social. Ocupa a primeira colocação entre as instituições financeiras com maior número de agências no Brasil, com mais de 4,6 mil pontos de atendimento e, em mais de 400 municípios, é a única instituição financeira presente. Acesse www.sicoob.com.br

Fonte: Assessoria de Comunicação – Sicoob Creditapiranga.