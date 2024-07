Sicoob Creditapiranga recebe reconhecimento na Convenção Sinergia

A premiação ocorreu durante a Convenção Sinergia 2024, realizada de 26 a 28 de julho no Costão do Santinho Resort, em Florianópolis/SC. O evento, promovido anualmente pelo Sicoob Central SC/RS, reuniu cerca de 700 participantes, incluindo presidentes, dirigentes, gestores e funcionários do sistema Sicoob, com o objetivo de reconhecer os resultados alcançados e promover a integração entre os colaboradores. O Sicoob Creditapiranga participou do evento com 36 colaboradores.

Com o tema “Cooperativismo – Propósito que Realiza”, a convenção deste ano trouxe uma programação rica e diversificada, além da entrega dos Troféus Essência e Excelência. O Troféu Essência reconhece as melhores iniciativas das cooperativas nas categorias Great Place to Work (GPTW), Educação Financeira, Cooperativismo e Empreendedorismo, além do Concurso de Boas Práticas, que premia projetos inovadores e impactantes nas áreas de Gente e Cultura, Projetos Sociais e Negócios.

O Troféu Excelência Sinergia, por sua vez, premia as ações comerciais e resultados das cooperativas, com uma avaliação justa que considera resultados, patrimônio, ativos totais e número de cooperados, dividindo as cooperativas em cinco categorias. Este ano, além dos troféus, as cooperativas premiadas receberam um pacote de viagem para um intercâmbio internacional com sistemas de cooperativas, proporcionando uma oportunidade única de aprendizado e troca de experiências.

A Convenção Sinergia também contou com palestras de personalidades renomadas, como a Monja Coen, líder espiritual budista de maior prestígio no Brasil; Ricardo Rocha, empreendedor e investidor; e José Valério Macucci, consultor especializado em planejamento estratégico, cultura organizacional e gestão de pessoas. Essas palestras foram momentos inspiradores que enriqueceram ainda mais o evento.

Em 2023, o Sicoob Creditapiranga já havia sido reconhecido com o Trófeu Essência Sinergia – G3 | Cooperativismo e Empreendedorismo. O destaque se refere ao trabalho social realizado com a comunidade através de ações de cooperativismo. Através desse reconhecimento, o Sicoob Creditapiranga segue trabalhando baseado em seu propósito, de conectar pessoas para promover justiça financeira e prosperidade.

Com informações Assessoria da Comunicação e Marketing da Sicoob/RS/SC.