Sicredi Raízes revela escolas contempladas pela 12ª Edição do Projeto Cultural

Nesta edição, mais de 9.600 alunos do 1º ao 9º ano responderam à pergunta: “O que ocooperativismo faz pela sua cidade?”

O Projeto Cultural da Sicredi Raízes RS/SC/MG deste ano beneficiou 98 instituições de ensino, promovendo responsabilidade, cooperação e a construção de uma sociedade mais justa e próspera. As 215 escolas participantes inscreveram 650 trabalhos, envolvendo 9.645 estudantes de 38 municípios.

As produções, com o tema “O que o cooperativismo faz pela sua cidade?”, foram avaliadas emquatro categorias. Todos os inscritos concorreram a um prêmio, que será dividido entre a turma vencedora, valorizando a escola e o(a) professor(a) responsável.

O investimento na cultura foi incentivado através de desenhos, histórias em quadrinhos sem fala e poemas em estilo soneto, com a participação de alunos do 1º ao 9º ano de diversas escolas na área de atuação da Sicredi Raízes. Na quarta-feira, 21, colaboradores das agênciasvisitaram as instituições de ensino contempladas para anunciar os vencedores. O momento foi de festa, alegria e celebração.

Os trabalhos vencedores ficarão expostos nas agências Sicredi de cada município e estarão

disponíveis para visitação das 10h às 15h. A lista de turmas contempladas está disponível em nosso site: Sicredi Raízes.

Com informações | Sicredi Raízes