Sicredi Raízes RS/SC/MG divulga projetos selecionados pelo Apoiar Fundo Social 2024

A aprovação da iniciativa ocorreu na Assembleia Geral Ordinária da Sicredi Raízes RS/SC/MG, realizada em março, com o apoio dos associados durante a Assembleia de Núcleos. A seleção dos projetos foi feita pelos coordenadores de núcleo de cada município.

Neste ano, a Cooperativa destinou ao Apoiar Fundo Social R$ 1,85 milhão, e deste valor, com a aprovação da maioria dos coordenadores de núcleo, foram doados à Fundação Sicredi R$ 350 mil para ajudar as cidades atingidas pelas enchentes no Estado do Rio Grande do Sul.

“Nosso compromisso é com o desenvolvimento econômico e social, promovendo o crescimento sustentável das nossas comunidades. O Apoiar Fundo Social reforça nossas ações e complementa o trabalho que já realizamos nos municípios,” afirmou Vitor Augusto Rizzardi, Presidente da Sicredi Raízes RS/SC/MG.

Na área de atuação da Cooperativa, foram recebidas inscrições de 399 projetos, estando 397 aptos para votação. Destes, 217 foram contemplados somando o montante de R$ 1,5 milhão de reais. O número de beneficiados diretos é de 520.546 pessoas e, indiretamente 2.044.995.

Entidades beneficiadas no Rio Grande do Sul:

São Martinho

Entidade: Esporte Clube Juventus

Projeto: Esporte Clube Juventus

Entidade: Futebol Clube Vinte e Nove de Junho

Projeto: Melhorando a nossa sede

Entidade: Hospital São Gregório

Projeto: Acolhimento Humanizado

Entidade: CTG Cezimbra Jacques

Projeto: Reestruturação de banheiros

Entidade: CPM da Escola Municipal de Educação Infantil Tia Mercedes

Projeto: Eficiência e rapidez ao lavar e secar

Entidade: APAE

Projeto: Educação, conhecimento e tecnologia

Entidade: Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Martinho/RS

Projeto: Nossa Cozinha Melhor

Bom Progresso

Entidade: Sociedade Damas Concordia

Projeto: Melhorias na infraestrutura do Salão comunitário para o bem-estar das pessoas daquela comunidade

Entidade: Paróquia Santa Inês

Projeto: Conforto e Qualidade de Vida

Entidade: Sociedade de Damas Três Unidas

Projeto: Melhorias da Infraestrutura para a Comunidade do Lajeado Pinhalzinho

Campo Novo

Entidade: CPM da Escola Municipal Mario Lorenzão

Projeto: Revitalizando o espaço escolar

Entidade: Paróquia São Sebastião

Projeto: Capela São Judas Tadeu

Entidade: Paróquia São Sebastião

Projeto: Capela Nossa Senhora Aparecida

Entidade: Escola Estadual de Ensino Médio São Francisco de Sales

Projeto: Revitalização dos ambientes externos da escola

Entidade: CTG Rancho dos Gaúchos

Projeto: Aquisição de utensílios de cozinha e pintura da cozinha

Entidade: Paróquia São Sebastião

Projeto: Salas de Estudo do Centro Paroquial

Entidade: CONSEPRO

Projeto: Agilidade e Eficiência no Atendimento a Comunidade, Segurança do Policial e Institucional e Proteção a Vida

Três Passos

Entidade: APAE

Projeto: Fortalecendo a Reabilitação com Aquisição de Materiais Fisioterapêuticos e Fonoaudiológicos

Entidade: CPM Dom João Becker

Projeto: Biblioteca escolar: o cantinho da leitura como espaço agradável e lúdico na escola

Entidade: CTG Missioneiro dos Pampas

Projeto: Museu Nossa História, Nossa Gente

Entidade: Círculo de Pais e Mestres Wally Eliza Hartmann

Projeto: Cercamento da Escola

Entidade: CACIS

Projeto: Projeto para Captação de Recursos para a Brigada Militar – 7º Bpm – Através Da Câmara de Indústria e Comércio de Três Passos

Entidade: Associação Hospital de Caridade Três Passos

Projeto: Aquisição de um Monitor de Sinais Vitais para Aparelhamento do Pronto Socorro do Hospital de Caridade Três Passos

Entidade: EMEF José de Anchieta

Projeto: Ampliação de espaços diferenciados para o aprendizado e lazer da comunidade Escolar

Entidade: ATLEC

Projeto: ATLEC Social 2024

Entidade: Escola Coroinha Daronchi

Projeto: Ciências na escola

Entidade: CPM da Escola Estadual de Educação Básica Padre Gonzales

Projeto: Acolher, Brincar e Aprender

Entidade: Lions Clube de Três Passos Tucumã

Projeto: Diversificação dos Equipamentos Banco Ortopédico

Entidade: SOS Família

Projeto: Pintura de todo o prédio da Entidade

Entidade: Escola Municipal de Educação Infantil Professora Marlene Leonhardt

Projeto: Espaços Preparados com Potencialidade Brincante

Entidade: Lar Acolhedor

Projeto: Acolher com saúde e conforto

Entidade: CPM – CMEFI Professor José Luiz Rhoden

Projeto: Movimento e dança

Entidade: Centro de Promoção Social Espírito Santo

Projeto: Bem-estar para os Idosos

Entidade: Círculo Pais e Mestres Esc Est de 1º Grau Águia de Haia

Projeto: Leitura além da Escola: Quem lê sabe mais

Braga

Entidade: COM da Escola Estadual de Ensino Médio Santo Pazini de Braga

Projeto: Incentivo ao Empreendedorismo e Alimentação Saudável

Entidade: CTG Querência Da Saudade

Projeto: Revitalização da cancha de bocha

Entidade: Semeando Esperança

Projeto: Melodias em Movimento

Entidade: APAE

Projeto: Modelando Sonhos

Sede Nova

Entidade: CPM Escola Raimundo Almeida

Projeto: Otimização do Auditório Escolar

Entidade: EMEI Pequenos Aprendizes

Projeto: Melhorar as condições do brincar dos alunos

Entidade: Paróquia São José

Projeto: Melhorias na infraestrutura

Entidade: CTG Monjolo Velho

Projeto: Manutenção do Galpão e Parque de Rodeios

Entidade: Comunidade Nossa Senhora das Graças

Projeto: Reforma do Salão

Redentora

Entidade: Paróquia Cristo Redentor

Projeto: Reforma da Capela São Paulo

Entidade: Paróquia Cristo Redentor

Projeto: Bem-estar da comunidade

Entidade: Grupo Renascer e Viver III Idade

Projeto: Adequação Sanitária da Cozinha

Entidade: Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Redentora

Projeto: Melhorando e Cooperando

Entidade: CTG Darcy Fagundes

Projeto: Tradicionalismo Gaúcho Através da Dança – Parte 02 – Ensinando as Danças Tradicionais para Crianças e Adolescentes

Entidade: Círculo de Pais e Mestre

Projeto: Brincando também se aprende

Tenente Portela

Entidade: CTG Sentinela da Fronteira

Projeto: Melhor Idade no Sentinela

Entidade: Hospital Santo Antônio

Projeto: Saúde Monitorada

Entidade: Igreja Evangélica Congregacional do Brasil

Projeto: Culto Infantil

Entidade: Escola de Educação Especial Recanto da Alegria

Projeto: Mãos que Pintam, Bordam e Embelezam

Entidade: GABM

Projeto: Aquisição de veículo e seus acessórios a ser convertido em viatura policial para Brigada Militar de Tenente Portela/RS

Entidade: Escola Municipal de Ensino Fundamental Marcílio Dias

Projeto: Tecnologia e Educação – Tô Ligado

Entidade: Turma do Giz de Cera

Projeto: O brincar na Educação Infantil

Entidade: Paróquia Nossa Senhora Aparecida

Projeto: Centro de Apoio Nossa Senhora Aparecida

Entidade: Liga Feminina de Combate ao Câncer

Projeto: Mobilidade e Acessibilidade Gerando Interação Social e Bem-Estar

Entidade: Bombeiros Voluntários Tenente Portela

Projeto: Renovar para Melhorar

Entidade: CPM Escola de Educação Infantil Descobrindo o Saber

Projeto: Brincar é sensacional

Entidade: Escola Municipal de Ensino Fundamental Ayrton Senna

Projeto: Ayrton em Cena: Despertando o protagonismo estudantil.

Vista Gaúcha

Entidade: Associação de Damas Harmonia

Projeto: Reforma de campo da comunidade

Entidade: CPM da Escola Rui Barbosa

Projeto: Climatização dos Ambientes para os Educandos

Entidade: CPM EMEF Professor Nelson Piccinini

Projeto: Projetando a imaginação com a tecnologia em sala de aula

Entidade: CPM da Escola De Ensino Fund.Sen. Pinheiro Machado

Projeto: Horta escolar: aprendizagem além da sala de aula

Entidade: CPM Escola Estadual de Ensino Médio Érico Veríssimo

Projeto: Laboratório de Ciências da Natureza

Derrubadas

Entidade: Sindicato dos Municipários de Derrubadas

Projeto: Revitalizando o Espaço da Fé

Entidade: Paróquia Nossa Senhora de Fátima

Projeto: Promovendo espaços e momentos de lazer

Entidade: EMEI – Meu Primeiro Passo

Projeto: Criança+Livro+Brinquedo=Imaginação

Entidade: CTG Veteranos da Tradição

Projeto: Reforma de Ônibus Motor Casa

Esperança do Sul

Entidade: Igreja Luterana São Paulo

Projeto: Bem-estar da comunidade

Entidade: Centro Nativista Amigos da Tradição

Projeto: Melhoria nos espaços de acolhimento, higiene e de bem-estar nas dependências do Centro Nativista Amigos da Tradição

Entidade: Escola Estadual de Ensino Médio Olavo Bilac

Projeto: Plantar, cuidar e compartilhar: Cultivando novas experiências

Entidade: Igreja Evangélica Congregacional do Brasil

Projeto: Projeto Sementes de Esperança

Entidade: Associação de Idosos Sempre Viva

Projeto: Aquisição de freezer e mesas novas com cavaletes

Miraguaí

Entidade: CPM Osmar Hermann

Projeto: Cercamento da horta escolar

Entidade: Mitra Diocesana de Frederico Westphalen Capela Nossa Senhora da Salete

Projeto: Bem-estar da Comunidade São Roque – Mangueirão

Entidade: Mitra Diocesana de Frederico Westphalen Capela Nossa Senhora da Salete

Projeto: Benfeitoria da Igreja da Capela Nossa Senhora da Saúde – Água Fria

Entidade: Mitra Diocesana de Frederico Westphalen Capela Nossa Senhora da Salete

Projeto: Grupo de Jovens Bom Jesus

Entidade: Pontão dos Buenos

Projeto: Educando com a Horta Escolar

Entidade: Rádio Líder

Projeto: Vozes da Comunidade: Descobrindo Talentos Jovens na Rádio Comunitária de Miraguaí

Entidade: CPM do Instituto Estadual Fagundes Varela

Projeto: Projeto de Aquisição de Equipamentos para Grupo Teatral

Entidade: Comunidade Luterana Bom Pastor

Projeto: Trazendo mais aconchego para a Igreja

Barra do Guarita

Entidade: Escola Municipal de Ensino Fundamental General Américo de Moura

Projeto: Ambiente aconchegante conversa contagiante

Entidade: Paróquia Nossa Senhora Aparecida

Projeto: Sonorização da igreja

Entidade: Escola Municipal de Ensino Fundamental Novo Horizonte

Projeto: Enlonamento da Quadra Sintética da Escola

Jaboticaba

Entidade: APAE de Jaboticaba

Projeto: Aquisição de equipamentos para trabalhar com Pessoa com Espectro do Autismo

Entidade: CTG Crioulos da Querência

Projeto: Ambiente climatizado

Entidade: Liga Feminina de Combate ao Câncer

Projeto: A Liga e o bem-estar dos munícipes

Entidade: STR de Jaboticaba

Projeto: Projetos Ambientais

Entidade: Hospital Santa Rita

Projeto: Ampliando Leitos SUS

Entidade: CPM Padre Roque Gonzales

Projeto: Conectando Saberes: Enriquecimento educacional por meio de recursos didáticos

Novo Barreiro

Entidade: Paróquia São João Batista

Projeto: Capela Santa Catarina da Paróquia São João Batista

Entidade: SIMNOBA

Projeto: Sindicato Dos Municipários De Novo Barreiro – RS (SIMNOBA)

Entidade: Paróquia São João Batista

Projeto: Praça Pe. Mário Marzari

Entidade: Paróquia São João Batista

Projeto: Pintura do Ginásio Comunitário da Linha Três Passinhos

Entidade: Rodeio da Amizade

Projeto: Grupo da Terceira Idade Rodeio da Amizade

Entidade: Paróquia São João Batista

Projeto: Reforma da Igreja Nossa Senhora de Fátima da Linha Jogareta

Entidade: CPM da Escola Zeferino Brasil

Projeto: Inclusão digital

Sagrada Família

Entidade: Paróquia Nossa Senhora Medianeira

Projeto: Reforma Igreja

Entidade: Paróquia Nossa Senhora Medianeira

Projeto: Melhoria para quadra de esportes para Capela São Pedro

Entidade: Paróquia Nossa Senhora Medianeira

Projeto: ILUNIMANDO CAMINHOS: Ponto de partida para o aprimoramento lumínico da igreja SAGRADA FAMÍLIA, Leonel Rocha – RS

Entidade: Paróquia Nossa Senhora Medianeira

Projeto: Canto Litúrgico e aula de instrumentos comunidade Nossa Senhora das Graças

São José das Missões

Entidade: Igreja Evangélica Assembleia de Deus

Projeto: Aprender Brincando – Geração Crescendo em Cristo

Entidade: CTG Sangue Crioulo

Projeto: CTG Resgatando a Tradição

Entidade: Paróquia São José

Projeto: Crescendo com a Capela Santo Antônio

Dois Irmãos das Missões

Entidade: Sociedade Beneficente Amigos Para Sempre 3ª Idade

Projeto: Reforma interna e externa da Sede

Entidade: Esporte Clube União de Dois Irmãos das Missões

Projeto: Construção e Reforma Banheiros e Vestiários

Entidade: Pequeno Polegar

Projeto: Brincando e Aprendendo na Educação Infantil

Lajeado do Bugre

Entidade: CONSEPRO

Projeto: Melhoria na Segurança Pública

Entidade: Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Lajeado do Bugre

Projeto: Promovendo a inclusão social com crianças e adolescentes, jovens, adultos e idosos

Entidade: Grupo de 3ª Idade Revivendo o Passado

Projeto: Roda de Proza Revivendo o Passado

Boa Vista das Missões

Entidade: Escola Eponina

Projeto: Brincando, convivendo e aprendendo.

Entidade: APAE

Projeto: TEA e inclusão: Profissionais da APAE em ação

Entidade: CPM Lucila Nogueira

Projeto: Vivências Pedagógicas

Entidade: CPM da Escola Donato Rodrigues

Projeto: Recursos digitais à serviço da educação

Entidade: Liga de Boa Vista das Missões

Projeto: Unidos pela Saúde Nutricional

Entidade: EMEI Primeiros Passos

Projeto: Ressignificando os Espaços da EMEI Primeiros Passos

Palmeira das Missões

Entidade: Conselho Escolar Escola Municipal Almirante Tamandar

Projeto: Aquisição de Equipamentos para Sala de Recursos

Entidade: Lokomotiv Futsal

Projeto: Lokomotiv Categorias de Base

Entidade: Lions Clube Palmeira das Missões

Projeto: Banco Ortopédico Lions Clube

Entidade: Grupo Escoteiro Sentinelas da Palmeira

Projeto: Avante Sentinelas da Palmeira

Entidade: Rádio Landel

Projeto: Mudança da entidade

Entidade: Casa da Amizade

Projeto: Cozinha solidária da Casa da Amizade

Entidade: Movimento de Meninos e Meninas de Rua de Palmeira das Missões

Projeto: Inclusão Social o Movimento na Comunidade

Entidade: Lar do Idoso São Vicente de Paulo

Projeto: Prato Cheio

Entidade: Visão Júnior

Projeto: Acelerando Perfis: um universo de possibilidades

Entidade: Zoo Tchne Jr

Projeto: Comunica Zoot- aproximando você do conhecimento

Entidade: APAE

Projeto: “INFOR-INOVAÇÂO” “APAE de Palmeira das Missões”

Entidade: Rotary Club Palmeira das Missões

Projeto: Rotary Multimídia: Transformação Digital e Inclusão Comunitária

Entidade: CTG Galpão da Boa Vontade

Projeto: Laçando as Adversidades

Entidade: ACAIP

Projeto: Noite Cultural de Integração

Entidade: Sindicato Rural

Projeto: Desenvolvimento do Programa Educacional de Resistência Às Drogas E À Violência – Proerd na Área de Abrangência Do 39º Batalhão de Polícia Militar

Entidade: GAOSP

Projeto: Aquisição de Equipamentos para o Programa “Papo De Responsa” e para o Posto Médico Legal

Entidade: Sindilojas Palmeira das Missões

Projeto: Projeto Banco de Empréstimo para uso profissionalizante e solidário

Entidade: CTG Sinuelo da Querência

Projeto: A importância da entidade para aproximar através da Culinária a inclusão e o trabalho social na comunidade em geral

Entidade: Hospital de Caridade de Palmeira das Missões

Projeto: Projeto Assistência Segura

Entidade: Liga Feminina de Combate ao Câncer de Palmeira das Missões

Projeto: Acolher e Aquecer com Carinho

Entidade: Sociedade Espírita Luz e Caridade

Projeto: Chuva de bençãos

Entidade: Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Palmeira das Missões

Projeto: Educação e princípios em foco

Entidade: Esporte Clube Ouro Verde

Projeto: Reforma e ampliação vestiário e banheiros incluindo cadeirante

Entidade: IECLB Comunidade de Palmeira das Missões

Projeto: Reformar para dar acessibilidade

São Pedro das Missões

Entidade: Mitra Diocesana de Frederico Westphalen

Projeto: Viabilidade, Ampliação e Desenvolvimento da Comunidade da Capela Santa Inês

Entidade: Grupo de Danças Tradicionalistas Herança Tropeira

Projeto: Indumentaria Gaúcha

Entidade: CPM da Escola Padre Anchieta

Projeto: Sustentabilidade e Produção de Alimentos