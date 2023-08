SMEC de Barra do Guarita realiza Curso de Formação de Professores

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SMEC) realizou, na semana passada, o Curso de Formação de Professores: Múltiplas Inteligências e Comunicação Não Violenta na Aprendizagem Escolar, ministrado pela assessoria da professora doutora Rosi Prestes, referência na área educacional.

O objetivo do curso foi aprimorar as práticas pedagógicas e fortalecer a qualidade da educação no município. Durante o curso foram abordados os princípios da Teoria das Múltiplas Inteligências e os professores participantes incentivados a explorar práticas inovadoras e criativas. Essa modalidade de aprendizado permite que os estudantes desenvolvam o seu potencial intelectual, emocional e social.

O segundo módulo do curso tratou sobre Comunicação Não Violenta, abordagem que busca estabelecer relações baseadas na empatia, compreensão e respeito mútuo, promovendo um diálogo aberto e construtivo. De acordo com a palestrante, uma comunicação efetiva e compassiva é essencial para o ambiente escolar saudável e para o desenvolvimento emocional dos alunos.

Conforme o prefeito municipal, Rodrigo Locatelli Tisott, “a Administração Municipal quer promover, cada vez mais, uma educação de qualidade para todas as nossas crianças e jovens que frequentam a rede municipal de ensino.

Folha Popular – Com informações da Assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal.