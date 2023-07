SMECD de Tenente Portela realiza II Seminário Regional de Educação

Na segunda-feira, 24, ocorreu, na Cripta da Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida, o II Seminário Regional de Educação de Tenente Portela, organizado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto (SMECD).

O evento, cujo tema foi “Transversalidade, Ciência e Afeto”, contou com apresentação cultural da APAE de Tenente Portela e dos CTGs Sentinela da Fronteira e Guardiões da Fronteira.

Também ocorreram três palestras: “Contribuições neurocientíficas para os processos de aprendizagem”, ministrada pelo neurocientista Guilherme Nogueira; “Ler e escrever para interpretar o mundo”, com a supervisora pedagógica do Aprende Brasil, Vanessa Zanoncin; e a “Palestra Show – Quem Sou eu”, com o palestrante Deivid Freitas.

